Były minister obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego stwierdził, że wniosek klubu parlamentarnego PiS zostanie złożony w środę. Powodem wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza ma być zamieszanie wokół mediów publicznych i próba ich "siłowego przejęcia".

- Tak jak mówił Tusk podczas kampanii wyborczej, silni panowie weszli np. do PAP i próbowali przejąć budynek. Sam byłem świadkiem tych wydarzeń. Po godz. 3 nad ranem 23 grudnia weszło do PAP około 10 panów, wysokich, barczystych i próbowali w ten sposób doprowadzić do siłowego przejęcia tej instytucji - tłumaczył.

Zdaniem Mariusza Błaszczaka politycy największej partii opozycyjnej stanęli "na straży praworządności" pełniąc dyżury w budynkach redakcji mediów publicznych.

- Nie zgadzamy się na stosowanie takich metod, jeżeli większość rządząca, koalicja 13 grudnia chce zmienić porządek prawny to do tego służy parlament (...) a nie wprowadzanie firmy ochroniarskiej, bo to są metody wzięte ze wschodu, tak działają w Rosji, na Białorusi - podkreślił.

- Dzisiaj zostanie złożony wniosek o wotum nieufności. Marszałek Sejmu jest zobowiązany, żeby ten wniosek był przedmiotem obrad parlamentu albo na najbliższym posiedzeniu, albo na kolejnym. Dziś rozpocznie się też interwencja poselska w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dodał.

Janusz Kowalski: Skok na media przez Platformę Obywatelską

Obecny na konferencji prasowej poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski wyjaśnił powodu, dla których podjęta zostanie interwencja poselska w resorcie kultury.

- Dzisiaj z panem posłem Janem Mosińskim, panem Krzysztofem Szczuckim i Pawłem Jabłońskim rozpoczynamy kontrolę poselską w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wyjaśnić ogromne wątpliwości prawne dotyczące tego, czy akty prawne, które zostały sporządzone w dniu 19 grudnia dały podstawę do skoku na media przez Platformę Obywatelską Donalda Tuska, zostały sporządzone prawidłowo - stwierdził.

