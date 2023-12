Napływ ciepłych mas powietrza nad nasz kraj trwa w najlepsze. Niewiele wskazuje na to, aby udało pobić się wczorajsze wartości, jakie na termometrach mogli obserwować mieszkańcy Dolnego Śląska, jednak znów będzie ciepło. Czym jeszcze zaskoczy nas pogoda?

Jaka pogoda we wtorek, 12.12.23 rano?

Odwilż rozgości się w praktycznie całym kraju. Nawet na wschodzie, w godzinach wczesnoporannych, słupki rtęci nie powinny spaść poniżej zera stopni Celsjusza. Takich wartości spodziewamy się:



- na Warmii i Mazurach,



- na Podlasiu,



- w województwie lubuskim,



- na Podkarpaciu,



- w praktycznie całym paśmie Karpat – od Beskidu Śląskiego, aż po Bieszczady.

Biegunem zimna będzie można ogłosić Tatry – wysoko w górach nawet 5 kresek na minusie.

ZOBACZ: Niszczycielskie tornado w USA. Są ofiary śmiertelne



W tym samym czasie, w pozostałych regionach Polski, poranek przyniesie przyjemne, zbliżone do 4-6 stopni Celsjusza wskazania na termometrach. Niestety, ale pierwsze godziny wtorku nie zapowiadają się zbyt słonecznie.

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km) Pogoda na rano



Opady będą przemieszczać się praktycznie przez cały kraj. Niebo zdominują chmury, a niewielkie, najpewniej tylko lokalne rozpogodzenia, mogą występować na pograniczu polsko-czeskim.

ZOBACZ: Tatry Wysokie. Sceny jak z bieguna północnego. Nagranie hitem sieci



Uwaga! Na Górnym Śląsku oraz w Polsce południowo-wschodniej możliwe oblodzenia oraz opady marznące! Kierowcy powinni dopasować prędkość do warunków na jezdni, a te będą dalekie od idealnych.

IMGW Ostrzeżenia IMGW

Jaka pogoda we wtorek, 12.12.23 popołudniem?

Będzie można wyodrębnić dość dokładny podział Polski na część cieplejszą (zachodnią) i chłodniejszą (wschodnią). Spodziewamy się, że najwyższe wartości, zbliżone do +7 stopni Celsjusza będą odnotowywane na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

WXCHARTS, opracowanie własne Termika na popołudnie



W tym samym czasie, od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy, Warmię, Mazury i Podlasie, przez Mazowsze, ziemię lubelską i świętokrzyską, aż po Podkarpacie i Małopolskę, termometry oprą się raczej o 1-2 stopnie powyżej zera. Co ciekawe, spodziewamy się, że w kolejnych dniach taki podział ustabilizuje się.



Opady deszczu będą stopniowo zanikać, choć lokalnie może popadać w niemal całym kraju. Słońca nie powinno zabraknąć na:



- Dolnym Śląsku,



- Opolszczyźnie,



- Górnym Śląsku,



- Pomorzu Gdańskim.

Rozpogodzenia możliwe także w zachodniej Małopolsce, jednak tutaj promienie słońca pojawią się później, najpewniej krótko przed zachodem słońca.

ZOBACZ: Upadek na drodze lub chodniku skończył się kontuzją? Zobacz, czy nie należy Ci się odszkodowanie!



W pozostałych regionach kraju gęste chmury piętra niskiego. Najmniejsze szanse na rozpogodzenia mają mieszkańcy Warmii, Mazur i Podlasia. Na zachodzie biomet korzystny lub neutralny, a we wschodnich regionach Polski – niekorzystny.

TwojaPogoda Biomet na wtorek

Jaka pogoda we wtorek, 12.12.23 wieczorem?

Spodziewamy się, że późnym wieczorem opady deszczu nad Polską zanikną. Na jesienno-zimowe, rozgwieżdżone niebo, będą mogli popatrzeć mieszkańcy Pomorza Gdańskiego, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Górnego Śląska oraz Małopolski. W pozostałych regionach pochmurnie.



Wszędzie tam, gdzie chmur będzie mało, może to być wieczór i noc z przymrozkami. Spodziewamy się, że w wymienionych przed chwilą regionach Polski, słupki rtęci spadną nawet do -3 stopni Celsjusza.



Na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu wartości zbliżone do zera. Na zachodzie i w centrum od 3 do 5 stopni powyżej zera. Entuzjaści astronomii mogą już powoli przygotowywać lornetki i teleskopy – w kolejną noc, z wtorku na środę, spodziewamy się maksimum meteorów z roju Geminidów. Można podziwiać je w gwiazdozbiorze Bliźniąt.



Co przyniosą nam kolejne dni w pogodzie? Będziemy musieli przyzwyczaić się do typowej pogody w kratkę, gdzie raz na jakiś czas pojawi się niewielkie ochłodzenie, być może nawet opady śniegu, jednak nie zostaną one z nami na długo.

ZOBACZ: Rosja. Siarczyste mrozy dotarły na Syberię. Jest najzimniej na świecie



Pogodę nad niemal całą Europą Zachodnią i centralną kształtują wilgotne masy powietrza znad Atlantyku i ten trend raczej nie zmieni się na przestrzeni najbliższych kilkunastu dni. Podobnych obserwacji dostarcza indeks NAO, który jest obecnie w fazie dodatniej.



W praktyce oznacza to, że szanse na białe święta nad całym krajem stoją teraz pod bardzo dużym znakiem zapytania. Spodziewamy się, że NAO spadnie po nowym roku, w pierwszych dniach stycznia. Wtedy też zimne, arktyczne masy powietrza będą odgrywały w pogodzie nad Polską nieco większą rolę, niż obecnie.

WIDEO: Bartosz Arłukowicz o powołaniu nowego rządu. "To historyczny dzień, nie przewiduje kłopotów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl