Od kilku dni pogoda daje nam się we znaki. Sporo wskazuje na to, że przed nami jeszcze co najmniej tydzień problematyczną aurą, gdzie opady śniegu będą przenikały się z mrozami, a być może i oblodzeniami. Co zrobić, gdy spacer zakończy się bolesnym upadkiem lub np. skręceniem czy złamaniem? Okazuje się, że można wtedy próbować ubiegać się o odszkodowanie!