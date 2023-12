W programie "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek rozmawiał z byłym szefem komisji śledczej ds. afery Rywina. prof. Tomaszem Nałęczem, z którym poruszył temat powołania komisji śledczych przez koalicję KO-Lewica-Trzecia Droga.

- Komisja śledcza została zapisana w Konstytucji jako element wykonawczy fundamentalnego stwierdzenia art. 4, mówiącego, że władza w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. W komisji zasiadają posłowie, ale debaty toczą się publicznie. Każdy może sobie wyrobić zdanie na temat rozpatrywanej sprawy - ocenił były szef komisji śledczej ds. afery Rywina.

Były doradca prezydenta RP dodał również, że na rozliczenia deprawacji władzy nie ma lepszego sposobu niż powstanie komisji.

Gość programu stwierdził, że komisja ds. afery Rywina była na to najlepszym przykładem.

- Miliony osób zobaczyło tę sprawę i nie zważało na werdykt. Oglądający zamienili się w wielką ławę przysięgłych. Werdyktem były wybory w 2005 roku, które ukarały Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie za aferę Rywina, a za zamiecenie tego pod dywan - podkreślił.

Wybory kopertowe. "Sprawa jest jasna od strony konstytucyjnej"

Marcin Fijołek zapytał swojego gościa czy możliwe jest uczciwe postępowanie, aby przeprowadzić pracę komisji w trzy miesiące, jak planuje nowa większość parlamentarna.

- W przypadku wyborów kopertowych uważam, że tak. Sprawa jest jasna od strony konstytucyjnej. Trzeba zgromadzić dokumentację i ustalić, czy jest kompletna - odpowiedział były poseł.

Prof. Nałęcz o "mózgu" afery Rywina

Prof. Tomasz Nałęcz został zapytany w "Gościu Wydarzeń" również o to, kto jego zdaniem był mózgiem afery Rywina.

- W mojej książce (dt. afery Rywina- red.) są rzeczy ustalone z pewnością i rzeczy, które mają znaczenie poszlak. Wydaje mi się, że w oparciu o materiał dowodowy udało się zbudować ich logiczny ciąg. Stawiając się w roli czytelnika jestem przekonany, że można ten sąd wygłosić - odpowiedział były przewodniczący sejmowej komisji śledczej badającej aferę Rywina.

Gość stwierdził, że całym procesem legislacyjnym zarządzała Aleksandra Jakubowska. - Twierdziła, że to ona sama wszystko organizowała. Po odzyskaniu danych z jej zniszczonego dysku okazało się, że była tylko wykonawczynią. Ustawę pisano pod dyktando Włodzimierza Czarzastego - dodał prof. Tomasz Nałęcz.

Głosowanie na Nową Lewicę? Prof. Tomasz Nałęcz: Musiałbym sobie odgryźć język

Marcin Fijołek w "Gościu Wydarzeń" zapytał byłego doradcy prezydenta RP, jak historia afery Rywina świadczy o dzisiejszej większości parlamentarnej, do której należy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Nie napisałem tej książki, żeby zaszkodzić Lewicy. Wręcz przeciwnie. Miałem ją gotową na wiosnę, ale zablokowałem jej wydanie na kilka miesięcy, żeby nie uwikłać tej książki w wybory. Życzę Lewicy dobrze - stwierdził gość

Prof. Nałęcz zaznaczył również, że ta książka powinna się ukazać, a Włodzimierz Czarzasty powinien się z nią zmierzyć. - Być może jest teraz innym człowiekiem. Wszyscy się zmieniamy - dodał.

Autor książki "Afera Rywina. Odsłanianie prawdy" został zapytany o ewentualne oddanie głosu na Nową Lewicę.

- Ja jestem outsiderem, ale gdy funkcjonowałem w polityce, to zawsze byłem politykiem lewicy. Mam naturalną skłonność wspierania lewicy, ale nie będę ukrywał, że dopóki na czele Nowej Lewicy stoi taki, a nie inny lider, to jako autor tej książki, gdybym zadeklarował głosowanie na Lewicę, to musiałbym sobie odgryźć język.

Prof. Nałęcz: Jestem zwolennikiem bardziej konserwatywnego prowadzenia obrad Sejmu

Prof. Tomasz Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń" ocenił również sposób prowadzenia obrad przez nowego marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

- Uważam, że bardzo się sprawdza w tej roli. Nie ukrywam, jestem zwolennikiem bardziej konserwatywnego prowadzenia obrad Sejmu. Myślę, że marszałek Hołownia zrozumie z upływem czasu, że elementy przyciągające opinię są dobre od święta. Na co dzień to jest żmudna, niewdzięczna praca - podsumował były poseł.

W pierwszej części programu Marcin Fijołek rozmawiał z wiceministrem obrony narodowej Marcinem Ociepą.

