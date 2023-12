- Gdy komuś, kogo się kocha grozi coś strasznego, a czymś takim jest rząd Tuska, to wykorzystuje się każdą okazję, żeby uniknąć tej katastrofy - powiedział w "Debacie Dnia" Marcin Horała (PiS). - Miłość do Polski pomyliła się panu z miłością do kasy - odpowiedział mu Jakub Rutnicki (KO).