Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarza polsatnews.pl Lewica w przyszłym rządzie Donalda Tuska uzyska kierownictwo w trzech ministerstwach. Koalicja partii lewicowych może liczyć również na co najmniej sześciu wiceszefów resortów.

W przyszłym rządzie nowej większości parlamentarnej Lewica obejmie kierowanie resortami cyfryzacji, rodziny i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Cyfryzacji przypadnie szefowi Klubu Parlamentarnego Lewicy Krzysztofowi Gawkowskiemu. Poseł obejmie również tekę wicepremiera.

Lewica w nowym rządzie. Kto obejmie stanowiska?

W nowym rządzie Donalda Tuska Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie ponownie rozbite na edukację i szkolnictwo wyższe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pierwotnie miała objąć stanowisko ministra Edukacji Narodowej, na co nie zgodziła się Koalicja Obywatelska, proponująca na to miejsce Barbarę Nowacką. Ostatecznie do Dziemianowicz-Bąk trafi kierowanie resortem rodziny i polityki społecznej.

Do tego urzędu przymierzana była Katarzyna Kotula. Posłanka finalnie objęła przewodniczenie sejmowej komisji zajmującej się kształtowaniem polityk społecznych państwa. Przewodniczący Komisji otrzymują dodatkowo 20 proc. uposażenia (około 2 565 zł brutto).



Szkolnictwem wyższym w nowym rządzie zajmie się Dariusz Wieczorek lub dr Karolina Zioło-Pużuk, która do tej pory pełniła funkcję wiceszefowej Kancelarii Senatu. Nieoficjalne doniesienia polsatnews.pl wskazują, że kierowaniem nauką i szkolnictwem wyższym przypadnie dr Zioło-Pużuk, będącej wykładowczynią na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rząd Donalda Tuska. Wiceministrowie z ramienia Lewicy

Wiceministrem sprawiedliwości zostanie Krzysztof Śmiszek. Początkowo na to stanowisko z ramienia Lewicy miała być przymierzana kontrowersyjna posłanka Anna Maria Żukowska. W wyniku rozmów koalicyjnych nowej większości parlamentarnej, Żukowska ostatecznie trafiła z nominacji izby niższej Parlamentu do Krajowej Rady Sądownictwa, a Śmiszek obejmie funkcję wiceszefa resortu sprawiedliwości.

Do ostatniej chwili miały toczyć się rozmowy dotyczące Ministerstwa Zdrowia. Kierowanie resortem ostatecznie trafi do Koalicji Obywatelskiej, która na to miejsce wskaże Izabelę Leszczynę. Ze swojej strony Lewica na stanowisko wiceministra wystawia senatora Wojciecha Koniecznego, będącego lekarzem i dyrektorem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Teki wiceministrów uzyskać mają także: Andrzej Szejna (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Joanna Scheuring-Wielgus (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Wiesław Szczepański (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Marcin Kulasek (Ministerstwo Aktywów Państwowych).

Nowa większość parlamentarna tworzy rząd. Trwają rozmowy

Według informacji, do jakich dotarł dziennikarz polsatnews.pl, lista nazwisk w rządzie jeszcze nie jest zamknięta. Na tekę wiceministra z ramienia Lewicy ma nadzieję również bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego, Arkadiusz Iwaniak. Były poseł nie uzyskał parlamentarnej reelekcji, startując z okręgu podwarszawskiego. Mandat uzyskała tam pielęgniarka Joanna Wicha z Partii Razem, przeskakując dotychczasowego posła z drugiej pozycji na liście.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że 11 grudnia w czasie posiedzenia Sejmu odbędzie się wybór nowego szefa rządu. O godz. 10:00 Mateusz Morawiecki ma wygłosić expose, a następnie posłowie będąc głosować nad wotum zaufania kolejnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli premier Morawiecki nie uzyska wymaganej większości głosów, nowego szefa rządu wskaże Sejm.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.