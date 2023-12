Informacją o nowej funkcji w NBP pochwalił się także sam zainteresowany. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie dokumentu prezydenckiej nominacji.

"Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za powołanie mnie do zarządu NBP. Dziękuję za zaufanie Prezesa Adama Glapińskiego i zgodę Premiera Mateusza Morawieckiego. Kolejne 6 lat będę służyć Polsce i polskiemu złotemu w banku centralnym któremu od dzisiaj poświęcam całość mojej publicznej aktywności" - napisał.

Członkowie zarządu NBP powoływani są i odwoływani przez Prezydenta. Dokonuje się to na wniosek prezesa banku centralnego. W zarządzie zasiadać może łącznie od siedmiu do dziewięciu osób, przewodniczący oraz od sześciu do ośmiu członków zarządu.

Obecnie w skład zarządu NBP wchodzą: Adam Glapiński (prezes NBP), Marta Kightley (wiceprezes NBP – pierwszy zastępca prezesa NBP), Adam Lipiński (wiceprezes NBP), Marta Gajęcka, Paweł Mucha, Piotr Pogonowski, Rafał Sura, Paweł Szałamacha i powołany dziś Artur Soboń.

Kim jest Artur Soboń?

Polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością od stycznia 2022 roku był wiceministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. W wyborach parlamentarnych został wybrany z list PiS na posła Sejmu X kadencji.

Wcześniej pełnił m.in. funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Na to stanowisko powołany został 7 lutego 2018 roku.

Wcześniej w ramach swojej aktywności poselskiej pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Był też członkiem komisji obrony narodowej i finansów publicznych.

ZOBACZ: Adam Glapiński: Każdy, kto atakuje NBP, ma złe zamiary wobec Polski i Polaków

Swoją karierę polityczną Artur Soboń rozpoczynał w Świdniku, gdzie w 2006 roku pracował jako Sekretarz Miasta. W latach 2006-2010 był radnym powiatu, a od 2010 do 2015 roku radnym sejmiku województwa lubelskiego.

mjo/ Polsatnews.pl