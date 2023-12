18-latek Albert G. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, za co grozi minimalna kara 15 lat pozbawienia wolności, a maksymalnie dożywocie.

Jak dowiedział się Polsat News, sprawca częściowo przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jednak prokuratura - powołująca się na dobro śledztwa - nie zdradziła, w jakim stopniu nastolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu ani co powiedział.

ZOBACZ: Kadzidło. Atak nożownika w szkole. Odwołano lekcje

W takiej sytuacji do sądu został skierowany wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Ten wniosek wysłano w piątek około godziny 9:40. Sąd Rejonowy w Ostrołęce ma 24 godziny na jego rozpatrzenie.

Mężczyzna w tym momencie przebywa w policyjnej izbie zatrzymań i czeka na rozpatrzenie wniosku.

Atak nożownika w Kadzidle. Zranił trzech uczniów

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. 18-latek wyszedł w pewnym momencie z lekcji do toalety. Po kilku minutach, zamaskowany i w rękawiczkach, wrócił z nożem w ręku.

ZOBACZ: Mazowsze: Atak nożownika w szkole. Są ranni. Mamy relację świadka

Zranił trzech innych uczniów, swoich rówieśników. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala z ranami ciętymi szyi. Druga osoba, dziewczyna, trafiła do szpitala z ranami ciętymi brzucha. Trzecia osoba została zaatakowana już po wyjściu napastnika z klasy. Trafiła do szpitala z ranami ramienia.

Stan dwóch osób jest bardzo poważny, jednak wszystko wskazuje na to, że wyzdrowieją. Nie ma zagrożenia życia.