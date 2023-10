Sąd Rejonowy w Poznaniu zdecydował w piątek o tymczasowym aresztowaniu Zbysława C., który w środę śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca w Poznaniu. Przedszkolak szedł w grupie pilnowanej przez opiekunki, kiedy zaatakował ich 71-latek. Najpierw wygrażał dzieciom, a następnie dźgnął małego Maurycego.

- Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec 71-letniego Zbysława C. na okres trzech miesięcy – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, cytowany przez PAP.

Posiedzenie w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu odbyło się w piątek z samego rana. Na posiedzeniu nie było oskarżonego, reprezentował go jego obrońca.

Prokurator przekazał, że Zbysław C. na razie będzie odizolowany na oddziale szpitalnym aresztu śledczego.

Tragedia w Poznaniu. 5-letni Maurycy śmiertelnie zaatakowany

W środę w Poznaniu 71-latek z nieznanych dotąd przyczyn zaatakował śmiertelnie nożem 5-latka. Ugodził Maurycego w klatkę piersiową. Chłopiec był wtedy na wycieczce z przedszkola, z którą szedł na pocztę wysłać listy z okazji "Dnia Listonosza".

ZOBACZ: Nożownik zabił pięciolatka w Poznaniu. Tragedia wstrząsnęła Polską

Mimo podjętej reanimacji i przewiezieniu chłopca do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Z kolei Zbysław C. został obezwładniony przez policjantkę po służbie oraz pracowników firmy wywożącej śmieci. Natychmiast przekazano go w ręce policji.

Zarzuty dla nożownika z Poznania. Dotyczą zabójstwa dziecka

W czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu podał, że w sprawie zostało wydane postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów.

"Postanowienie to dotyczy zarzutu zabójstwa tego chłopca poprzez zadanie ciosu i spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią" - zaznaczył prokurator.

ZOBACZ: Poznań. Atak nożownika na grupę przedszkolaków. Nowe informacje ws. 71-latka



Mężczyzna nie wziął udziału w piątkowym posiedzeniu, ani w żadnych innych czynnościach, ponieważ jego stan zdrowia na to nie pozwolił. Zarzuty zostały postawione na mocy nowych przepisów, które mówią, że można je wydać bez konieczności przesłuchania podejrzanego.

Z podanych informacji wynika, że 71-latek leczył się neurologicznie. Cierpiał na zaburzenia somatyczno-psychiczne. Mężczyzna nie był wcześniej notowany.