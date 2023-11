W środę ok. godz. 12:00 w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle (powiat ostrołęcki) doszło do ataku nożownika. Agresor to 18-letni uczeń tej szkoły.

Ofiarami napastnika było troje uczniów z jednej klasy, pierwszej pomocy udzielili im strażacy. Młoda kobieta została ranna w brzuch, a chłopak - w szyję.

Sprawca ataku jest w szpitalu w Ostrołęce z lekkimi obrażeniami - dowiedział się reporter Polsat News. Nie został jeszcze przesłuchany. Od opinii biegłego, który musi poznać stan zdrowia poszkodowanych, będzie zależało, kiedy i jakie zarzuty postawi w sprawie prokurator. Może to się wydarzyć w piątek rano.

Kadzidło. Przeszukano mieszkanie nożownika

- Dokonaliśmy przeszukania w miejscu zamieszkania domniemanego sprawy. Przeprowadziliśmy oględziny szkoły, na zewnątrz, na boisku. W toku tych czynności zabezpieczyliśmy cztery noże, prawdopodobnie jednego z nich użył sprawca - przekazała reporterowi Polsat News Elżbieta E. Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

ZOBACZ: Mazowsze: Atak nożownika w szkole. Są ranni. Mamy relację świadka

Jak dodała, przesłuchano ponad 20 osób, które były obecne w klasie podczas ataku. - Przesłuchaliśmy tez rodziców zatrzymanego 18-latka i jego dobrego kolegę - dopowiedziała rzeczniczka.

Trzy poszkodowane osoby wciąż przebywają w szpitalach. Dwie osoby są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Trzecia osoba ma mniej poważne obrażenia.

Atak nożownika w Kadzidle. Policyjna obława

Po środowym ataku za sprawcą prowadzona była obława, która zakończyła się przed 14:00. W szkole pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Pozostali uczniowie są pod opieką psychologa.

18-letniego nożownika poszukiwano m.in. za pomocą psów tropiących. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował innych nastolatków. Nie podano też informacji, w jakim stanie są poszkodowani.

WIDEO: Sprawa Gabriela Seweryna. Prokuratura bada okoliczności śmierci celebryty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl