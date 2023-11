Od godz. 8 rano w szkole w Kadzidle działa dyżur psychologiczny. Do ośrodka mogą przyjść wszyscy, którzy chcą porozmawiać o tym, co stało się w placówce. Uruchomiono także dyżur telefoniczny. W czwartek lekcje są odwołane.

Do ataku nożem doszło w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle (powiat ostrołęcki) około godziny 12:00 w środę. Agresorem był uczniem tej szkoły.

- Wziąłem krzesło w samoobronie. On się cofnął. Rzuciłem jeszcze w niego tym krzesłem. Wtedy uciekł. Nauczycielka spanikowała - powiedział Polsat News jeden z uczniów, który był świadkiem ataku.

Kadzidło. Atak nożownika w szkole

Ofiarami napastnika było troje uczniów z jednej klasy, pierwszej pomocy udzielili im strażacy. Młoda kobieta została ranna w brzuch, a chłopak - w szyję.



Świadek zdarzenia powiedział Polsat News: - Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż.

ZOBACZ: Mazowsze: Atak nożownika w szkole. Są ranni. Mamy relację świadka

Jak dodał świadek, agresor zaatakował jedną dziewczynę, której zadał trzy ciosy, a następnie jeszcze jedną osobę. - Wtedy wyskoczyłem przez okno i zadzwoniłem po pogotowie - zrelacjonował.

Kadzidło. Nożownik złapany

Za atakującym trwała obława, która zakończyła się przed 14:00 - agresor jest w rękach funkcjonariuszy. W szkole pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Pozostali uczniowie są pod opieką psychologa.

18-letniego nożownika poszukiwano m.in. za pomocą psów tropiących. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował innych nastolatków. Nie podano też informacji, w jakim stanie są poszkodowani.

an/polsatnews.pl