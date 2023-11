Tusk o ministrach powołanych przez Morawieckiego: Biedactwa

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie dało większości co najmniej 231 posłów, dlatego w przypadku nieuzyskania wotum zaufania w Sejmie misja rządu Morawieckiego zakończy się po dwóch tygodniach.

Tusk, który jest kandydatem koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera, przyznał, że poniedziałkowe uroczystości w Pałacu Prezydenckim budziły współczucie.

- To nie jest łatwa sytuacja dla tych, którzy uczestniczą w tego rodzaju przedsięwzięciach, to takie trochę biedactwa były. Mówię serio, raczej budziło to współczucie, no bo wszyscy wiedzą, w jakiej grze uczestniczą i musieli zbiorowo poudawać - powiedział lider PO Donald Tusk. komentując przebieg uroczystości powołania rządu. - To na pewno nie było przyjemne zadanie - dodał.

Tusk o kobietach w rządzie PiS

Pytany o skład nowego rządu, w którym kobiety stanowią ponad połowę członków, Tusk odparł, że "nie zasługują już na dodatkowe złośliwości". - Prezes Kaczyński wystarczająco upokarza swoich współpracowników w tym spektaklu - stwierdził.

- Wszyscy wiemy, że przynajmniej mają wynagrodzenie za te dwa tygodnie. Dość wysokie i być może to osłodzi im tę sytuację. Płacą wysoką reputacyjną cenę, ale zdaje się, że wiedzą za co - dodał.

Polityk przyznał również, że miał nadzieję na "przekazanie władzy, tym, którzy wygrali wybory zgodnie z wysokimi standardami". Dodał, że zarówno on jak i inni politycy opozycji "każdego dnia otrzymują sygnały, że ktoś zagarnął ileś kasy, bo ma jeszcze czas albo obsadził jakieś stanowiska".

Zadeklarował, że "nowy rząd będzie przestrzegał możliwie wysokich standardów prawnych", dlatego też będzie "niezwykle precyzyjnie i bezwzględnie stosował prawo wobec tych, którzy dzisiaj go nadużywają". Pytany o nowy rząd stworzony przez opozycję przekazał, że wszystko jest już ustalone.

- Jesteśmy gotowi w każdym szczególe do przedstawienia i składu rządu i nie tylko na poziomie ministrów, ale i poniżej. A także programu rządu, pierwszych 100 dni i perspektywy strategicznej, ale musimy spokojnie i z cierpliwością poczekać, aż misja nowego rządu i starego premiera się wypełni - przekazał Tusk.

Skład nowego rządu

W skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego weszło 13 nowych ministrów, a dwóch "zmieniło resorty". Pełny skład nowej Rady Ministrów premiera Mateusza Morawieckiego przedstawił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Wśród zaprzysiężonych ministrów brakuje szefa resortu cyfryzacji, ponieważ ministerstwo ma być przypisane do ministerstwa rozwoju i technologii. Podobnie jak dział UE do ministerstwa spraw zagranicznych.

Jedynym resortem, w którym nie zaszły zmiany jest MON. Mariusz Błaszczak pełni urząd od 2018 r. i pierwszego rządu Mateusza Morawieckiego. Zastąpił wówczas Antoniego Macierewicza. Utrzymanie resortu przez Błaszczaka jest zaskoczeniem, ponieważ jeszcze w sobotę na antenie Polskiego Radia 24 deklarował, że nie znajdzie się w nowym rządzie.

- Jestem politykiem z pierwszego szeregu PiS, a nowy rząd ma być skonstruowany trochę inaczej. To nie będą politycy z pierwszego szeregu, taki jest pomysł polityczny - zapewniał.

Z tytułem minister nie żegna się również Marlena Maląg. Była szefowa resortu rodziny i polityki społecznej została minister rozwoju i technologii. Ministerstwo zmienił również Szymon Szynkowski vel Sęk. Dotychczasowy minister ds. Unii Europejskiej, w nowym rzadzie stanie na czele polskiej dyplomacji, jako minister spraw zagranicznych.

Awansowali wiceministrów

Awans w ramach tego samego resortu zaliczył Paweł Szefernaker. Dotychczasowy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji został ministrem. W 2015 r. kierował internetową częścią kampanii Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Zmiany objęły też Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tekę obejmie sekretarz stanu w tym samym resorcie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która pełniła tę samą funkcję w latach 2019-2020.

W Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę zastąpi inny polityk Suwerennej Polski - Marcin Warchoł. W latach 2006-2007 był asystentem Ziobry w ministerstwie sprawiedliwości. Z kolei od 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza, a od 2019 r. sekretarza stanu.

Wiceminister, która została minister jest również Anna Gembicka. Funkcję sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełniła od 2020 r. Dotychczasowa sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska stanie na czele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Była Prezesem Zarządów Baltic Power i ORLEN Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Po Marlenie Maląg MRiPS przejęła Dorota Bojemska - działaczka społeczna, od 2019 r. przewodnicząca Rady Rodziny przy resorcie. Jacka Sasina w resorcie aktywów państwowych zastąpiła Marzena Małek - dotychczasowa dyrektor generalna w ministerstwie. Krzysztof Szczucki został nowym ministrem edukacji i nauki. W latach 2022-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Dominika Chorosińska została nową minister kultury. Jako aktorka grała na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Filmowy debiut nastąpił w 1999 r. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Ewy Nowickiej w serialu "M jak Miłość". Andrzej Kosztowniak objął ministerstwo finansów. Na stanowisko ministra infrastruktury został zaprzysiężony Alvin Gajadhur. Od 2002 r. pełnił służbę w ramach Inspekcji Transportu Drogowego, a do 2016 r. był rzecznikiem prasowym tej instytucji.

Nowym ministrem sportu została Danuta Dmowska-Andrzejuk, która pełniła tę funkcję w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2019-2020. Dmowska-Andrzejuk to szpadzistka, była mistrzyni Europy (2010 r., drużynowo w Lipsku) i świata (2005 r. indywidualnie w Lipsku). Ewa Krajewska objęła resort zdrowia. Od 2021 r. była Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Ministrowie bez resortów. Zmiany w KPRM

Zmiany obejmą również Kancelarię Premiera - jej szefową, w randze ministra została Izabela Antos. W Kancelarii pracowała od 2018 r., a od 2021 r. pełniła funkcję podsekretarz stanu i zastępcy szefa KPRM.

Ministrem-członkiem Rady Ministrów zostanie Jacek Ozdoba. Polityk Suwerennej Polski dotychczas był sekretarzem stanu w ministerstwie klimatu i środowiska. W poselskich ławach zasiada od 2019 r.