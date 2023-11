- Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera ds. bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To przerażające - odpowiedział Szymon Hołownia pracownikowi TVP. Reporter dopytywał, dlaczego likwidowana jest tzw. komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów. Marszałek zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się odwołaniem członków tej komisji.

W czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej zapowiedział, jak będzie wyglądała praca posłów w przyszłym tygodniu. W środę prawdopodobnie odwołana zostanie tzw. komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów, powstaną za to trzy inne - m.in. komisja, która zajmie się sprawą pozyskania i używania przez służby specjalne programu Pegasus.

Następnie marszałek odpowiadał na pytania dziennikarzy. Mikrofon trafił m.in. do reportera TVP, który dopytywał, dlaczego komisja ds. badania rosyjskich wpływów zostanie zniesiona.

Wcześniej Hołownia mówił, że tych kwestii powinny pilnować służby specjalne, dlatego wysłannik telewizji publicznej dopytywał, czy w przypadku powstającej komisji ds. Pegasusa, sprawa także nie powinna być pozostawiona służbom.

- Jeśli chodzi o używanie Pegasusa, to służby specjalne są podejrzewane o używanie go w nieuprawniony sposób, dlatego nie mogą wyjaśnić tej sprawy. Jeśli masz wobec kogoś podejrzenia, to prosisz innych, żeby je zweryfikowali a nie samego zainteresowanego - dodał marszałek Sejmu.

Starcie Hołowni z dziennikarzem. "To chciał pan powiedzieć? Przerażające"

Jak przypomniał Hołownia w kontekście komisji dot. badania wpływów rosyjskich, "PiS rządziło w Polsce osiem lat, miało wszystkie narzędzia i wszystkie służby świata do tego, żeby wyłapać każdy wpływ rosyjski, jaki mógł się w Polsce pojawić".

- Ale z jakiś powodów tego nie zrobiło. Skoro przez osiem lat nie dostarczono żadnego dowodu, że ta komisja ma sens, to należy się zapytać Sejmu, czy ta komisja ma sens - mówił.

Wówczas reporter dopytał, czy te wpływy rosyjskie były też wśród służb specjalnych w tamtych latach. - Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera ds. bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? To przerażające - odparł Hołownia.

Dziennikarz przyznał, że nie wie, czy działali w służbach rosyjscy agenci, ale należałoby to sprawdzić. - Domaga się pan, żebyśmy zbadali, czy w służbach za rządów wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności? - pytał nadal Hołownia.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że być może porozmawia z siłami politycznymi, bo "może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiS-u i czy nie dopuszczał do jakiś rosyjskich wpływów".

Hołownia zapowiedział przyszłe obrady Sejmu. W planie m.in powołanie RPO

Podczas konferencji Hołownia zapowiedział, że przyszłotygodniowe obrady będą bardzo intensywne. - W pierwszym dniu posiedzenia, we wtorek od rana będą trwały posiedzenia komisji sejmowych. Większość z nich jest już ukonstytuowana, zostały jeszcze cztery, które wciąż czekają na pierwsze posiedzenie i wyłonienie prezydiów - mówił.

Posiedzenie plenarne rozpocznie się o godz. 12:00. Jak zapowiedział marszałek, właśnie wtedy powołani mają zostać Rzecznik Praw Dziecka oraz członek państwowej komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

We wtorek Sejm zajmie się ponadto przeniesieniem niedzieli handlowej z wigilii na 10 grudnia. - Ta ustawa trafiła do pierwszego czytania w komisji gospodarki - zapowiedział Hołownia.

Podwyżki dla pielęgniarek. Sejm zajmie się obywatelskim projektem

Marszałek oznajmił, że resztę dnia chciałby poświęcić projektom uchwał ws. powołania komisji śledczych. - Pierwsza dotyczy wyborów kopertowych, druga jest związana - jak podejrzewamy - handlem polskimi wizami, a trzecia będzie próbowała odpowiedzieć na pytania: kto i dlaczego kupił oprogramowanie Pegasus dla polskich służb - tłumaczył.

W środę początek obrad o godz. 9:00. - Sejm zabierze się do drugiego projektu obywatelskiego. (...) Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego złożonego przez środowisko pielęgniarek dotyczącego podwyżek związanych z realnymi kwalifikacjami osób procujących w ochronie zdrowia - mówił Hołownia.

