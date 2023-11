Marszałkiem Sejmu X kadencji został lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Polityk razem z partią PSL założył Trzecią Drogę. W 2020 roku startował na prezydenta RP, rok po tym, jak zrezygnował z prowadzenia popularnego programu rozrywkowego.

Okazuje się, że obecny marszałek był nie tylko dziennikarzem i znanym prezenterem, ale także próbował swoich sił w aktorstwie.

W 1994 polityk zagrał w etiudzie filmowej "Człowiek z cienia" zrealizowanej w Klubie Filmowym "Projektor" w Białymstoku. Produkcja opowiada historię porwania i zabójstwa licealisty Bohdana Piaseckiego, w którego wcielił się Szymon Hołownia.

Film dostępny jest w serwisie YouTube.

Zabójstwo Bohdana Piaseckiego. Szymon Hołownia w filmowej etiudzie

Zbrodni dokonano w 1957 roku. Sprawa została przypomniana po kilkudziesięciu latach w etiudzie filmowej, której fabuła skupia się na historii dwójki studentów, którzy odnaleźli szpulkę taśmy filmowej, na której udokumentowano zabójstwo licealisty.

Dzięki nim, w związku z nowym tropem w Prokuraturze Generalnej w Warszawie zjawia się przeniesiony do stolicy prokurator z prowincji i to właśnie on odpowiedzialny jest za wznowienie dochodzenia w głośnej sprawie politycznej sprzed lat.



Bohdan Piasecki był 15 letnim synem Bolesława Piaseckiego, lidera przedwojennej Falangi i szefa powojennego Stowarzyszenia Pax. Do zbrodni doszło, gdy dwaj mężczyźni 22 stycznia 1957 wyprowadzili nastolatka ze szkoły i przewieźli go taksówką do schronu przeciwlotniczego, gdzie został zamordowany. Jego ciało odnaleziono 8 grudnia 1958 roku.

kar/polsatnews.pl