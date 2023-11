W Pałacu Prezydenckim w poniedziałek odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Prezydent Andrzej Duda przyznał, że cieszy go "ogromna reprezentacja pań" w nowym rządzie. - Jestem tym zbudowany - powiedział. Mówiąc o wyzwaniach czekających na rząd, stwierdził: - Rozpoczyna się nowa era w polskiej energetyce, jaką jest era atomowa.

Podczas uroczystości Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

W skład Rady powołanni zostali:

Mariusz Błaszczak na urząd ministra obrony narodowej

Dorota Bojemska na urząd ministra rodziny i polityki społecznej

Dominika Chorosińska na urząd ministra kultury i dziectwa narodowego

Danuta Dmowska-Andrzejuk na urząd ministra sportu i turystyki

Alvin Gajadhur na urząd ministra infrastruktury

Anna Gembicka na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Małgorzata Jarosińska-Jedynak na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej

Andrzej Kosztowniak na urząd ministra finansów

Ewa Krajewska na urząd ministra zdrowia

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na urząd ministra klimatu i środowiska

Marlena Maląg na urząd ministra rozwoju i technologii

Marzena Małek na urząd ministra aktywów państwowych

Krzysztof Szczucki na urząd ministra edukacji i nauki

Paweł Szefernaker na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji

Szymon Szynkowski vel Sęk na urząd ministra spraw zagranicznych

Marcin Warchoł na urząd ministra sprawiedliwości

Izabela Antos na urząd ministra-członka Rady Ministrów

Jacek Ozdoba na urząd ministra-członka Rady Ministrów

- Dopełniamy politycznego i historycznego konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach rząd, który jest formowany przez kandydata obozu politycznego, który wybory wygrał - powiedział prezydent Andrzej Duda po zaprzysiężeniu rządu.

- Większość z państwa znam, ale nie jako ministrów, ale jako ekspertów. Jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali, merytorycznie, wykonując powierzone im zadania, a dzisiaj podejmujecie państwo obok zakresu merytorycznego także i niezwykle odpowiedzialne, polityczne funkcje prowadzenia polskich spraw - podkreślił prezydent. Przyznał, że cieszy go "ogromna reprezentacja pań" w nowym rządzie. - Jestem tym zbudowany - dodał.

Andrzej Duda stwierdził, że to przełom. - Bardzo często słyszeliśmy, że w wielu miejscach na odpowiedzialnych stanowiskach jest za mało kobiet. Zawsze podzielałem to stanowisko - podkreślił. - Uważam, że panie ze względu na swoje umiejętności i zdolności są predystynowane do tego, aby zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Cieszę się, że teraz tak jest - stwierdził Duda.

Andrzej Duda: W Polsce rozpoczyna się nowa era

Prezydent odnotował również, że nowy gabinet Morawieckiego jest bardzo młody. - Cieszy mnie to. To dobrze. Jest taki czas wielkich wyzwań, które powinny zostać podjęte przez ludzi energicznych, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Wszyscy państwo macie doświadczenie i umiejętności - powiedział.

- Wiecie, w jak trudnych czasach jesteśmy dziś. Wojna na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, zmiany ustrojowe, o których głośno mówi się w UE. Wiele niepokojów, wiele wyzwań gospodarczych. Transformacja energetyczna, która właśnie rozpoczyna się w naszym kraju. Nowa era w polskiej energetyce, jaką jest era atomowa, to wyzwanie, któremu trzeba podołać - stwierdził prezydent.

- To wyzwanie, które zmieni oblicze polskiej gospodarki. Dodatkowo ważny będzie rozwój infrastruktury oraz budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To są ogromne przedsięwzięcia. Ale dzięki temu możliwa jest nowa pozycja Polski w europejskiej i globalnej skali. Lidze tych, u których prowadzone jest cargo i obrót towarów, następuje dyslokacja pasażerów. (CPK - red) to będzie, mam nadzieję, jeden z najbardziej liczących się portów lotniczych na świecie - dodał prezydent.

Rząd Mateusza Morawieckiego. Znamy nazwiska

- Premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o powołanie nowej Rady Ministrów. Zgodnie z zapowiedzią w jej skład wejdą eksperci, jak i politycy - przekazał przed g. 16 rzecznik rządu Piotr Müller.



Piotr Müller podał nazwiska osób, które znajdą się w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Listę znajdziesz pod tym linkiem.

Tym samym potwierdziły się informacje Interii, o których pisaliśmy wcześniej. Z poprzedniego składu rządu w nowym znajdą się, oprócz samego premiera, Mariusz Błaszczak, Marlena Maląg oraz Szymon Szynkowski vel Sęk. Jednak tylko Błaszczak obejmie swój dawny resort.

Sejm. Dymisja rządu Mateusza Morawieckiego

13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. W ciągu 14 dni prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera od nich przysięgę - termin na to upływa w poniedziałek, 27 listopada. Następnie premier w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Konstytucja stanowi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm; kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

