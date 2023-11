Finlandia zamknęła cztery przejścia graniczne z Rosją, aby powstrzymać falę migrantów, która - zdaniem rządu - została wywołana przez Moskwę. Jak przekazała fińska straż graniczna, na granicy mają również pojawić się żołnierze. Do tych doniesień odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W poniedziałek Kreml wyraził ubolewanie z powodu decyzji Finlandii o zamknięciu przejść granicznych na granicy z Rosją, twierdząc, że odzwierciedla ona przyjęcie przez Helsinki "antyrosyjskiego stanowiska".

Na konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył oskarżeniom Finlandii, że Rosja celowo przepycha migrantów w kierunku granicy i podkreślił, że rosyjska straż graniczna stosuje się do zaleconych instrukcji.

Przypomnijmy, że wcześniej premier Finlandii Petteri Orpo oskarżał Rosję o kierowanie migrantów na przejścia graniczne i pomoc w zdobyciu dokumentów w odwecie za przystąpienie do NATO. W ubiegłym tygodniu granicę miało przekroczyć około 300 osób ubiegających się o azyl.

Finlandia zmaga się z kryzysem migracyjnym

W związku z zagrożeniem na granicy Finlandia wzmacnia zabezpieczenia. - W bezpośrednim sąsiedztwie barier budowane są konstrukcje ochronne, czyli tymczasowe bariery na granicy państwa. Środek ten ma zapewnić funkcjonowanie przejścia granicznego - gwarantował przedstawiciel fińskiej straży granicznej Kinnunen Jouko. Jak dodał, w okolicach przejść granicznych pracę mają rozpocząć żołnierze.

Przejścia graniczne w Imatra, Niirala, Nuijamaa i Vaalimaa są zamknięte od soboty i tak ma pozostać do co najmniej do 18 lutego przyszłego roku.

- Można jedynie wyrazić głęboki żal, że fińskie władze weszły na drogę niszczenia stosunków dwustronnych - komentował wówczas Pieskow.

- Rosja nigdy we współczesnej historii nie groziła Finlandii, nie mieliśmy powodu do jakiejkolwiek konfrontacji - dodawał. Jego zdaniem podjęcie takich środków "to duży błąd".

Co więcej, według finskiej gazety "Iltalehti" w poniedziałek rząd może zadecydować o zamknięciu wszystkich lądowych przejść granicznych z Rosją. Jak podano, możliwe, że nowe prawo wejdzie w życie od środy.