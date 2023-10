Niemieckie służby od rana zaczęły kontrolować samochody, które z Polski próbują wjechać do Niemiec. Służby sprawdzają, czy kierowcy mają odpowiednie dokumenty i czy nie przewożą nikogo w sposób nielegalny.



- Policjanci skupiają się na samochodach ciężarowych i busach, czyli na takich pojazdach, w których mogą być przewożeni imigranci, ale samochody osobowe także są zatrzymywane - przekazała Anna Nosalska, reporterka Polsat News.

WIDEO: Niemcy rozpoczęli kontrole na granicy z Polską

Zdania kierowców podzielone

Zdania kierowców na temat działania niemieckich służb są podzielone. Część uważa, że należy sprawdzać wjeżdżające do Niemiec samochody, by zatrzymać falę uchodźców. Z podobną opinią nie zgadzają się zawodowi kierowcy, którzy granicę polsko-niemiecką przecinają nawet kilka razy dziennie. Obawiają się korków i opóźnień.

- Strasznie uciążliwe to będzie, jeśli będzie dłużej trwało. Kolejki się będą robić, będą problemy przez to - mówił jeden z kierowców w rozmowie z Polsat News.

Kontrole mogą zostać przedłużone. Fala wniosków o azyl w Niemczech

Niemcy o wprowadzeniu kontroli informowali od kilku tygodni. Jak zwracano uwagę, wynika to z problemu nielegalnej migracji. - Niemcy już wcześniej wprowadzili kontrole na granicy niemiecko-austriackiej, a teraz zaostrzyli i wprowadzili stacjonarne kontrole na granicy z Polską i Czechami - przekazała Anna Nosalska.



- Niemcy zwracają również uwagę na to, że wielu migrantów trafia do ośrodków dla uchodźców, które znajdują się m.in. bardzo blisko polsko-niemieckiej granicy. Tam każdego dnia docierają kolejni migranci. I to w warunkach, jak mówią przedstawiciele niemieccy, nieludzkich. Bardzo często uchodźcy przewożeni są przez przemytników w środku nocy, stłoczeni, głodni i najczęściej w środku nocy są porzucani tuż po przekroczeniu granicy, skąd przez policję są zawożeni do ośrodków - mówiła reporterka Polsat News.

Od stycznia do końca września 230 tys. imigrantów złożyło wniosek o azyl w Niemczech. W porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku liczba ta wzrosła o 70 proc.

Kontrole potrwają do 26 października. Niewykluczone jest, że zostaną przedłużone na dwa miesiące.

anw/ac/Polsat News