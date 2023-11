Władysław Kosiniak-Kamysz ma objąć w nowym rządzie Donalda Tuska stanowisko ministra obrony narodowej - wynika z informacji Interii.

- Nie znałem innej wersji niż MON. Prezes Kosiniak-Kamysz od początku był zdecydowany, że obejmie MON, a o tym, dlaczego się na to zdecydował, to już opowie sam, kiedy zostanie desygnowany do tej roli - powiedział portalowi polityk PSL.





Według innego rozmówcy o objęciu przez lidera ludowców stanowiska szefa resortu obrony "rozmawiano jeszcze przed wyborami".

Władysław Kosiniak-Kamysz ministrem obrony narodowej? "Ważna jest realna władza"

Choć Kosiniak-Kamysz z armią i wojskowością nie był dotychczas związany, to - zdaniem jego partyjnych współpracowników oraz polityków przyszłej koalicji - nie będzie stanowić to problemu.



- Bądźmy szczerzy, jeśli szefem MON był Błaszczak, to każdy może zostać szefem MON - mówi Interii polityk Platformy Obywatelskiej. Według niego Kosiniak-Kamysz ma duże doświadczenie polityczne i rządowe.

Jeden z rozmówców podkreślił, że "MON to jeden z najważniejszych resortów, jeśli chodzi o wpływy w państwie". - Prestiż jest ważny, ale ważna jest też realna władza - stwierdził polityk przyszłej koalicji.