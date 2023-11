Podczas prób uzyskania przez dziennikarzy informacji na temat umowy koalicyjnej, Włodzimierz Czarzasty podszedł do Władysława Kosiniaka-Kamysza i wyznał: "bardzo cię kocham", rozbawiając zgromadzonych.

- To potwierdza tezę, że wszystko idzie w dobrym kierunku - skomentował przewodniczący PSL, odnosząc się do prac nad umową koalicyjną przez deklarujące chęć utworzenia wspólnego rządu ugrupowania. - Umowa programowa, podział obowiązków, powołanie rządu... Proszę tylko naszych wyborców o cierpliwość, nie z naszej winy. Niestety te decyzje, które zostały podjęte, nominacje na premiera, nie sprawiają, że jest to szybko i dynamicznie, ale my jesteśmy gotowi. Dopinamy ostatnie szczegóły. - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Współlider Trzeciej Drogi zapewnił też, że ugrupowania są gotowe do wyłonienia marszałka, prezydium Sejmu i Senatu.

- Władku, tak ja ustaliliśmy, nie powiedziałem nic - mówił wcześniej Czarzasty, jeden z liderów Nowej Lewicy.

WIDEO: Wyznanie Włodzimierza Czarzastego do Władysława Kosiniaka-Kamysza

To niezwykłe wyznanie miłości nie zaskoczy jednak stałych obserwatorów polskiej sceny politycznej. Włodzimierz Czarzasty nie po raz pierwszy bowiem publicznie deklaruje serdeczną sympatię żywioną wobec przewodniczącego PSL. Podczas spotkania polityków w Radiu RMF w 2019 Czarzasty komplementował działalność Kosiniaka-Kamysza i zapytał, czy ten również go lubi.

Umowa koalicyjna KO, TD i NL. Misję utworzenia rządu otrzyma PiS

Politycy KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy w ostatnich dniach wielokrotnie przekazywali, że prace nad umową koalicyjną są na finiszu, a szczegóły zostaną upublicznione prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

ZOBACZ: Donald Tusk zdradził termin podpisania umowy koalicyjnej. "Dopięta w każdym fragmencie"

Na razie to jednak nie proponowany przez koalicyjne siły Donald Tusk (PO) podejmie się próby sformowania rządu, ale obecny przewodniczący Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki (PiS). Jego desygnowanie zapowiedział w poniedziałkowym orędziu prezydent Andrzej Duda.