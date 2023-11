Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w swoim wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do uchylenia immunitetów europarlamentarzystom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Decyzję określił jako "kuriozalną", wytykając brak reakcji na atakowanie policjantów, posługiwanie się wulgaryzmami i obrażanie polskich żołnierzy, pracujących na granicach.

Wpis Zbigniewa Ziobro. "Nowy, wspaniały świat"

Jak we wpisie wskazał Zbigniew Ziobro, uchylenie immunitetu to pierwszy krok "postępowej Europy". Kolejnymi miałyby być zakaz kandydowania i posłanie do więzienia. Skwitował to sarkazmem "nowy, wspaniały świat".

„Je...ć, wy...ć, sk...y” – język obozu szykującego się do przejęcia władzy w Polsce zapewne wejdzie do słownika europejskich „demokratycznych elit”. Taki kierunek wyznacza kuriozalna decyzja PE o pozbawieniu immunitetów europosłów PiS za polubienie spotu o uchodźcach. Ci, którzy… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) November 9, 2023

Uchylenie immunitetów europarlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości to wynik pozwu złożonego przez założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafała Gawła. Wcześniej był on poszukiwany przez polską policję i oskarżony o malwersacje finansowe.

Powodem pozwu miało być udostępnienie przez europarlamentarzystów kampanijnego spotu PiS, mającego uderzać w uchodźców napływających do Europy. Został on określony przez pozywającego mianem "rasistowskiego".

Uchylenie immunitetów. Europarlamentarzyści reagują

Immunitetu zostali pozbawieni Beata Mazurek, Beata Kempa, Patryk Jaki oraz Tomasz Poręba.

Beata Kempa podczas konferencji prasowej zdeklarowała, że zawsze będzie za wolnością słowa. - Zawsze będziemy za wolnością, przede wszystkim w internecie. Dzisiejsza sytuacja pokazuje, jak bardzo w UE, w PE, podeptano wolność słowa - przekazała europarlamentarzystka.

Patryk Jaki powiedział o wizji, jaką miałby się kierować Parlament Europejski. - Oni nie tylko mówią o komunistycznej wizji Europy, ale również chcą ja realizować - ocenił sytuację Patryk Jaki.

