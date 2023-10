Dyżurny KPP Augustów odebrał telefon od 26-latka, który twierdził, że zgubił się w lesie. Mężczyzna mówił, że wraz z kolegą byli na grzybobraniu, jednak w pewnym momencie nie mogli odnaleźć drogi powrotnej do domu.

ZOBACZ: Podkarpackie. 70-letni grzybiarz zgubił się w lesie. Żona powiadomiła policję



26-latek podał policjantom adres zamieszkania, pod który powinni przyjechać. W domu miał przebywać jego brat, który mógł pomóc funkcjonariuszom ich odnaleźć.

Miał zgubić się w czasie grzybobrania. W rzeczywistości chciał podwózki

Gdy mundurowi zajechali pod adres wskazanej posesji, zastali tam zgłaszającego i jego kolegę, którzy zdążyli już samodzielnie wrócić do domu. W trakcie rozmowy kolega zgłaszającego wyjawił policjantom prawdę. Okazało się, że mężczyźni doskonale znali drogę powrotną, jednak 26-latek chciał przejechać się radiowozem, dlatego zadzwonił na policję w nadziei, że ta podwiezie go do domu.

Według komunikatu, od mężczyzn wyczuwalna była woń alkoholu.

ZOBACZ: Zły sen sprawił, że zadzwonił na policję. Okazało się, że przypadkowo wydał znajomego



"Mężczyzna zgłaszający interwencję odmówił przyjęcia mandatu za bezpodstawne wezwanie Policji. Teraz za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem" - przekazali policjanci z KPP Augustów.



Kara za bezpodstawne wezwanie policji może wynosić nawet 1500 złotych, w niektórych przypadkach sąd może orzec nawiązkę tysiąca złotych. Mundurowi apelują, żeby zachować rozwagę i nie zapominać, że w trakcie fałszywego zgłoszenia, ktoś może naprawdę potrzebować ich pomocy.