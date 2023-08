Niewiele brakowało, by wyprawa 15-latka do lasu w okolicach miejscowości Murzasichle w Tatrach zakończyła się tragicznie. Chłopiec zgubił drogę, w lesie zastała go noc i burza. Dodatkowo rozładował mu się telefon, więc pomocy wzywał krzycząc. Usłyszał go jeden z turystów, który wyszedł na balkon swojego apartamentu.