To grzybobranie 39-letnia mieszkanka gminy Tarnówka z pewnością zapamięta na długo. Kobieta zgubiła się w lesie, a poszukiwania drogi do domu utrudniała dodatkowo kontuzja nogi, której nabawiła się na spacerze. Noc spędziła w lesie.

W niedzielę rano na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że podczas grzybobrania zgubiła się. 39-latka przekazała, że noc musiała spędzić w lesie, a z powodu braku zasięgu nie była w stanie wcześniej poinformować nikogo o swoim trudnym położeniu.

Zgubiła się w lesie. Na pomoc ruszyli policjanci

Poszukiwania drogi do domu dodatkowo utrudniał fakt, że podczas grzybobrania kobieta nabawiła się kontuzji nogi, co ograniczyło jej możliwości do przemieszczania się. W rozmowie z dyspozytorem przekazała, że jest zziębnięta, przemoczona i skarżyła się na ból nogi. Podczas rozmowy straciła zasięg i nie udało się z nią ponownie skontaktować.

Na poszukiwania 39-latki ruszyli policjanci z jednostki w Złotowie (woj. wielkopolskie). Kobietę odnalazł jeden z mundurowych, który dobrze zna okoliczne lasy. Udzielił jej pierwszej pomocy oraz wezwał pogotowie. Medycy zdecydowali, że kobietę trzeba przewieźć do szpitala.

Idziesz na grzybobranie? Pamiętaj o tych zasadach

W związku z rozpoczynającym się sezonem na grzyby policja apeluje, by stosować się do kilku zasad, które mogą uchronić nas od opisanej wyżej sytuacji.

Na grzybobranie starajmy się nie wybierać samotnie, a osoby, z którymi przyszliśmy do lasu, mieć cały czas w zasięgu wzroku. Pamiętajmy też, by mieć ze sobą naładowaną komórkę.

Podczas spaceru w lesie zwracajmy uwagę na charakterystyczne miejsca. Jeśli nie znamy terenu, starajmy się nie oddalać od miejsca, w którym rozpoczęliśmy grzybobranie.

Do lasu nie wybierajmy się po zmierzchu. Informujmy też zawsze bliskich, w jakim kierunku się udajemy i ile mniej więcej czasu zamierzmy spędzić na grzybobraniu.

Jeśli my albo ktoś z naszych bliskich zgubi się w lesie, zaalarmujmy policję.

