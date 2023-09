70-letni grzybiarz napędził stracha swojej żonie - mężczyzna długo nie wracał z lasu, a rodzinne poszukiwania spełzły na niczym. Kilka godzin po tym, jak do akcji zaangażowano przemyską policję, mężczyzna odnalazł się na terenie innego powiatu i w końcu skontaktował z bliskimi. Policja apeluje o ostrożność i przypomina kilka reguł, do których należy stosować się podczas wypadów do lasu.