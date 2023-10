Zadzwonił na policję i powiedział, że ktoś próbował go udusić. Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że cała sytuacja najpewniej się mu przyśniła. Policjanci, którzy dotarli na imprezę, wylegitymowali wszystkich uczestników. 47-latek nie wiedział, że swoim zgłoszeniem wydał kolegę, który był poszukiwany.

W poniedziałek w nocy policjanci lipnickiego posterunku dostali zgłoszenie dotyczące duszonego mężczyzny. Oddelegowani funkcjonariusze jak najszybciej pojechali na miejsce, z którego dzwonił rzekomy poszkodowany. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w mieszkaniu trwa impreza.

ZOBACZ: Wejherowo: Zniszczył i okradł ambulans. Został zatrzymany



Sprawę zgłosił 47-latek, który poszedł spać wcześniej. Po przebudzeniu nie był w stanie logicznie wytłumaczyć mundurowym swojego zgłoszenia. Inni uczestnicy spotkania zaprzeczyli jakoby miało dojść do zgłoszonego przez niego incydentu.



47-latkowi najpewniej przyśniła się cała sytuacja.

Wezwał policję do zmyślonego zdarzenia. Jego kolega został zatrzymany

Funkcjonariusze wylegitymowali wszystkich zebranych. Ich dane zostały sprawdzone w systemach policyjnych. Okazało się, że jeden z mężczyzn biorących udział w przyjęciu, jest poszukiwany. Został skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności.



Mundurowi zatrzymali poszukiwanego. Przewieźli go do policyjnej celi skąd niedługo ma trafić do zakładu karnego.