Premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"

W niedzielę 15 października Polacy ruszą do urn wyborczych, by oddać swój głos. W najgorętszym tygodniu poprzedzającym wybory w Polsat News gościli przedstawiciele wszystkich sześciu komitetów, które wystawiły swoich kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

W niedzielę w programie "Gość Wydarzeń" pojawił się Krzysztof Maj, przedstawiciel Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. W poniedziałek z Bogdanem Rymanowskim rozmawiał jeden z liderów Trzeciej Drogi, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek o planach na końcówkę kampanii mówił w studiu Polsat News Sławomir Mentzen (Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość).

W środę Bogdan Rymanowski rozmawiał z Donaldem Tuskiem - liderem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

W czwartek 12 października w studiu Polsat News gościł Włodzimierz Czarzasty, Komitet Wyborczy Nowa Lewica.

Od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę "Gość Wydarzeń" od 19:20 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach 24 oraz w internecie - na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

Polska Wybiera - Debata. Cztery tematy

W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej na antenie Polsat News i Interii pojawiły się również cztery debaty tematyczne. Udział wzięli w nich przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych.

W poniedziałek debatę na temat polityki społecznej prowadziła Agnieszka Gozdyra, a we wtorek Marcin Fijołek pytał zaproszonych gości o politykę zagraniczną.

Środowa debata, prowadzona przez Wojciecha Dąbrowskiego, była poświęcona polityce bezpieczeństwa.

W czwartek 12 października - w ostatniej debacie przedwyborczego cyklu Polsat News - Grzegorz Jankowski zapytał swoich gości o sprawy związane z polityką migracyjną.

WIDEO: Izrael. Turyści z Polski są na lotnisku w Tel Awiwie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat News