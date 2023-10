- Głosujcie na Koalicję Obywatelską. Jesteśmy o krok od zwycięstwa. Idziemy po to, żeby wygrać, żeby w Polsce powstał dobry rząd - powiedział w Chrzanowie Donald Tusk. Lider Koalicji Obywatelskiej opublikował również w mediach społecznościowych nagranie z kotem w roli głównej.

W ostatnim dniu kampanii wyborczej Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Chrzanowa. Lider Koalicji Obywatelskiej namawiał wyborców do głosowania na tę partię.

"Jesteśmy o krok od zwycięstwa"

- Liczy się zwycięstwo. Idziemy po to żeby wygrać, żeby zdobyć pierwsza miejsce po to, żeby w Polsce powstał dobry rząd - mówił Tusk.

Liczy się tylko zwycięstwo! pic.twitter.com/MP2Iz2gAgb — Donald Tusk (@donaldtusk) October 13, 2023

Podkreślił, że należy głosować w taki sposób, żeby skutecznie odsunąć PiS od władzy. - Żeby odebrać wszystkie możliwe preteksty i możliwości kuglowania i kombinowania po wyborach (...) Głosujcie na Koalicję Obywatelską. Jesteśmy o krok od zwycięstwa. W niedziele wieczorem możemy się dowiedzieć, że KO jest zwycięzcą tych wyborów i wtedy sprawa będzie prosta. Prezydent Duda nie będzie miał wyjścia, nie będzie mógł kombinować i nie będzie mógł nikogo oszukać - powiedział były premier do mieszkańców Chrzanowa.

Według Tuska, zadaniem wyborców jest to, żeby władza nie sfałszowała wyborów. - Jeśli władza zobaczy nas, tak jak dzisiaj widzi was tu w Chrzanowie, to moim zdaniem nie odważy się użyć siły, czy przemocy przeciwko wyrokowi demokracji. Przed wami muszą wymięknąć i stchórzyć - mówił Tusk.

Wideo z kotem

Lider Koalicji Obywatelskiej opublikował również w mediach społecznościowych nagranie z kotem w roli głównej. "Nasz Rudy już wybrał" - podpisał wideo polityk.

Na filmie widzimy kota podchodzącego do dwóch misek z jedzeniem opisanych jako "PiS" i "KO". Zwierzę bez chwili zawahania wybiera jedną z nich.

Nasz Rudy już wybrał. pic.twitter.com/yvXxTg62AV — Donald Tusk (@donaldtusk) October 13, 2023