W debacie wzięli udział: Tymoteusz Myrda (Bezpartyjni Samorządowcy), Władysław T. Bartoszewski (Trzecia Droga), Krzysztof Śmiszek (Lewica), Szymon Szynkowski vel Sęk (Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska).

PiS: Proponowane przez UE rozwiązania są szkodliwe, nieskuteczne i niebezpieczne

Pierwsze pytanie dotyczyło paktu migracyjnego proponowanego przez Unię Europejską.

- Bezpartyjni Samorządowcy nie są za tym, aby przymusowo relokować migrantów m.in. w naszym kraju - podkreślił Tymoteusz Myrda. - Oczywiście, że to nie rozwiązuje kryzysu migracyjnego - stwierdził z kolei Władysław T. Bartoszewski.

Krzysztof Śmiszek podkreślił, że dokument paktu migracyjnego jest w UE ciągle w dyskusji. - Dziwię się, że polski rząd w Radzie Europejskiej nie siedział przy stole, ale obok stołu - dodał.

- Proponowane rozwiązania są szkodliwe, nieskuteczne i niebezpieczne - stwierdził Szymon Szynkowski vel Sęk. Z kolei według Krzysztofa Bosaka europejski pakt nie jest walką z kryzysem migracyjnym, a "próbą jego instytucjonalizacji".

- Nie ma zgody na przymusową relokację, tylko nikt tego od Polski nie oczekuje, w tym pakcie takich zapisów nie ma - powiedział Marcin Kierwiński.

Uczestnicy debaty odnieśli się do orędzia prezydenta Andrzeja Dudy oraz orędzia marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, które wyemitowano po g. 20. Tymoteusz Myrda stwierdził, że marszałek Senatu "nie wzniósł się ponad partyjne podziały, wskazując tylko na swoją formację".

ZOBACZ: Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Wybierajmy mądrze i odpowiedzialnie"

- Trzeba pochwalić pana prezydenta za to, że wzywał do wzięcia udziału w wyborach - powiedział Władysław T. Bartoszewski. Krzysztof Śmiszek dodał, że w drugiej części orędzia prezydent "wpisał się w PiS-owską narrację, zachęcał do udziału w referendum".

Szymon Szynkowski vel Sęk orędzie Tomasza Grodzkiego określił jako "przemówienie działacza partyjnego". - Jestem zażenowany, traktuję to jako krzyk rozpaczy opozycji - stwierdził.

ZOBACZ: Orędzie marszałka Senatu. Tomasz Grodzki: Czego się ta władza nie dotknie, to psuje

- W mojej ocenie nie wydarzyło się w państwie nic tak istotnego, żeby najważniejsze osoby w państwie wygłaszały orędzia - powiedział Krzysztof Bosak.

Marcin Kierwiński ocenił orędzie marszałka Senatu jako bardzo dobre. - Pokazało w kilku minutach główne problemy, z którymi wszyscy się borykamy - dodał.

Lewica: PiS i prawica podbijają rasistowski, ksenofobiczny bębenek

Drugie pytanie brzmiało: czy Polska powinna przyjąć czy odmówić przyjęcia nielegalnych migrantów, jeśli zwróci się o to Komisja Europejska?

- Przyjmując nielegalnych migrantów na polecenie Brukseli, nie jesteśmy w stanie zagwarantować Polakom bezpieczeństwa - powiedział Tymoteusz Myrda. Władysław T. Bartoszewski podkreślił z kolei, że nie powinniśmy przyjmować wspomnianych migrantów dlatego, że przyjęliśmy "ogromną liczbę ukraińskich uchodźców".

- Nie ma w UE pomysłu przymusowego relokowania nielegalnych ludzi. Ale PiS i prawica bardzo chętnie podbijają rasistowski, ksenofobiczny bębenek - stwierdził Krzysztof Śmiszek.

Szymon Szynkowski vel Sęk dodał, że PiS "skutecznie przeciwstawia się tego rodzaju propozycjom" dot. relokowania migrantów.

- Nie ma w traktatach unijnych żadnej podstawy, żeby nam coś takiego narzucać. Nie chcemy tych ludzi tutaj, ani nie chcemy za nich płacić - stwierdził Krzysztof Bosak.

Marcin Kierwiński stwierdził, że Polska ma inny problem - problem "nielegalnego handlu wizami".

- Apelujemy o stworzenie wspólnej polityki migracyjnej - podkreślił Tymoteusz Myrda. Władysław T. Bartoszewski dodał, że należy wyjaśnić aferę wizową.

- Przedstawiciel PiS mówi dużo, bo pewnie chce zakryć wszystkie porażki w Unii Europejskiej - stwierdził z kolei Krzysztof Śmiszek.

Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedział: - Jeżeli opozycja uważa, że w Europie nie ma problemu nielegalnej imigracji, niech powie to mieszkańcom Lampedusy.

- Winą Lewicy, PO, KO, Polski 2050 jest to, że w PE głosują za niekorzystnymi dla Polski przepisami, które mają scentralizować politykę unijną - powiedział Krzysztof Bosak. Marcin Kierwiński stwierdził, że obecny rząd stosuje "ohydną retorykę antymigrancką".

Trzecia Droga: Zapora na granicy polsko-białoruskiej okazała się nieszczelna

Kolejne pytanie dotyczyło uszczelnienia południowej granicy kraju. - Na pewno potrzebne jest wsparcie dla straży granicznej, szacunek dla munduru i wsparcie finansowe dla ich rodzin - powiedział Tymoteusz Myrda. Władysław T. Bartoszewski podkreślił, że południowa granica jest najłatwiejsza do kontrolowania, mówił też o tym, jak ważna jest współpraca ze służbami innych krajów.

- To rząd PiS na kilka dni przed wyborami nagle wzmocnił kontrole na granicy ze Słowacją, ale cicho z ich strony o kontrolach na granicy polsko-niemieckiej - stwierdził Krzysztof Śmiszek.

- Kiedy była głosowana kwestia budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, politycy opozycji byli przeciw - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk. Krzysztof Bosak stwierdził, że Polska jest na trasie wielu szlaków migracyjnych, nie tylko szlaku bałkańskiego. Marcin Kierwiński dodał, że to politycy PiS doprowadzili do tego, że "dziś Polska jest największym w Europie hubem przerzutowym nielegalnych imigrantów".

Tymoteusz Myrda podkreślił, że oprócz wsparcia SG, Polska musi mieć także dobre stosunki z sąsiadami. - Zapora na granicy polsko-białoruskiej okazała się nieszczelna - dodał z kolei Władysław T. Bartoszewski.

- Dziś pod rządami PiS-u nie możemy czuć się bezpieczni - stwierdził Krzysztof Śmiszek. Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedział, że to rząd Zjednoczonej Prawicy "jest gwarantem tego, że granica wschodnia będzie szczelnie chroniona".

Krzysztof Bosak dodał z kolei, że "ogromnym zaniedbaniem rządu PiS" jest brak sprawnych procedur deportacji w sytuacji, gdy wygasną pozwolenia.

- Politycy PiS dopuścili do tego, że polskie wizy stały się przedmiotem obrotu gdzieś w Afryce czy w Azji - powiedział Marcin Kierwiński.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, jaka powinna być polityka migracyjna polskiego rządu.

Polska wybiera - Debata. Cztery tematy

W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej na antenie Polsat News i w Interii zaplanowano cztery debaty tematyczne. Udział biorą w nich przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych.

W poniedziałek debatę na temat polityki społecznej prowadziła Agnieszka Gozdyra. We wtorek Marcin Fijołek pytał zaproszonych gości o politykę zagraniczną, zaś w środę Wojciech Dąbrowski o kwestie związane z bezpieczeństwem.

Polska Wybiera. W programie "Gość Wydarzeń" przedstawiciele sześciu komitetów

W niedzielę 15 października Polacy ruszą do urn wyborczych, by oddać swój głos. W najgorętszym tygodniu poprzedzającym wybory w Polsat News goszczą również przedstawiciele wszystkich sześciu komitetów, które wystawiły swoich kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

W niedzielę w programie "Gość Wydarzeń" pojawił się Krzysztof Maj, przedstawiciel Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. W poniedziałek z Bogdanem Rymanowskim rozmawiał jeden z liderów Trzeciej Drogi, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek o planach na końcówkę kampanii mówił w studiu Polsat News Sławomir Mentzen (Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość). W środę Bogdan Rymanowskim rozmawiał z Donaldem Tuskiem - liderem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

W kolejnych dniach w "Gościu Wydarzeń":

Czwartek, 12 października: Włodzimierz Czarzasty, Komitet Wyborczy Nowa Lewica;

Piątek, 13 października: Mateusz Morawiecki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Od poniedziałku do piątku "Gość Wydarzeń" od 19:20 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach 24 oraz w internecie - na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

an/polsatnews.pl