- Widzieliście państwo podczas debaty. Tusk to roztrzęsiony, w istocie biedny człowiek, który tak się nadaje na premiera jak ja do skoku wzwyż - mówił w Sulejówku prezes PiS. Jarosław Kaczyński odniósł się także do akcji rozsyłania do ludzi w całej Polsce SMS-ów zachęcających do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Działania te nazwał "oszustwem".

Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Sulejówku przed wyborami parlamentarnymi stwierdził, że "głos na każdą partię opozycyjną to głos na Donalda Tuska, na jego premierostwo".

Stwierdził również, że udział premiera Mateusza Morawieckiego w poniedziałkowej debacie w TVP był "rozsądną decyzją", z kolei występ szefa PO ocenił jako słaby.

- Widzieliście państwo podczas debaty: roztrzęsiony, w istocie biedny człowiek, który tak się nadaje na premiera, jak ja do skoku wzwyż - powiedział prezes PiS.

Zauważył, że lider Koalicji Obywatelskiej "ma ciągle zwolenników, ale to nie zmienia faktu, że to był ten moment, w którym można było pokazać całej Polsce, że on po prostu do władzy się nie nadaje".

SMS-y nawołujące do głosowania na PiS. Partia zaprzecza

- Nasi przeciwnicy posuwają się do wszystkiego, także bezczelnych akcji przeciwko seniorom - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński nawiązał do SMS-ów, które rozsyłane są do ludzi w całej Polsce.

Internauci alarmują, że od kilku dni otrzymują wiadomości o treści: "Glosuj na PiS! Przywrocilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo" (pisownia oryginalna - red.).

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że partia nie ma z tym nic wspólnego. "Stop manipulacji" - napisał. Głos zabrał również minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który stwierdził, że są to "ataki dezinformacyjne".

- Rozsyłane są SMS-y, że będą bezpłatne pogrzeby. To się wpisuje doskonale w ich stan świadomości - skomentował Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: To fake, bezczelne oszustwo

Jak stwierdził prezes PiS, politycy opozycji "są to reprezentanci tej grupy, dla których szacunek dla ludzi starszych, chęć, by długo żyli, to jest coś zupełnie obcego". - To wynika z różnych przesłanek społecznych, z takiego świata się wywodzą i chcę jasno powiedzieć: to jest fake, to jest bezczelne oszustwo - podkreślał.

- My chcemy żeby seniorzy żyli długo i dobrze, a jeśli chodzi o pogrzeby, to jest zupełnie inna sprawa, a to jest wyjątkowo wręcz podłe - stwierdził Kaczyński.