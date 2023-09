Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że w ciągu roku zabezpieczenia techniczne na granicy, czyli barierę fizyczną i barierę elektroniczną oglądało ponad 40 zagranicznych delegacji z różnych państw m. in. z Niemiec, Łotwy, Francji, Danii, Finlandii oraz kierownictwo NATO i Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

"Uczestnicy tych delegacji za każdym razem byli pod wrażeniem zapory fizycznej i elektronicznej. Wielokrotnie podkreślali,że to modelowy przykład zabezpieczenia technicznego granicy. Dziękowali funkcjonariuszom SG za zaangażowanie i ochronę granic UE,strefy Schengen i NATO" - podała Straż Graniczna.

Zagraniczne delegacje na granicy polsko-białoruskiej

"Po wizycie na granicy niektóre z tych państw planują wdrażać na swoich granicach te optymalne rozwiązania zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej" - przekazała Straż Graniczna. O delegacjach zagranicznych i sytuacji polskich funkcjonariuszy SG pisaliśmy szerzej TUTAJ.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej ruszyła 25 stycznia 2022 roku. Fizyczne ogrodzenie budowały firma Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Elementy wykonało konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Wartość umów z tymi spółkami to łącznie 1 mld 233 mln zł.

Zapora fizyczna i elektroniczna

Z kolei w drugiej połowie marca ub.r. Straż Graniczna podpisała umowę na budowę bariery elektronicznej z firmą Elektrotim SA. Działa ona od 14 listopada 2022 r. i obejmuje swoim zasięgiem prawie 207 km. Na prace przy budowie bariery elektronicznej zakontraktowano ponad 332 mln zł, co daje łączny koszt z budową bariery fizycznej 1 mld 565 mln złotych.

Bariera fizyczna to pięciometrowe stalowe ogrodzenie zwieńczone drutem kolczastym typu concertina. Do jej powstania zużyto ponad 50 tysięcy ton stali, m.in. ponad 40 tys. stalowych przęseł. Bariera elektroniczna to m.in. czujniki ruchu i kamery.

Na zaporze powstały 24 bramki dla dużych zwierząt, ponad 140 tys. dla małych zwierząt. Dodatkowo wykonane zostały przepusty na ciekach wodnych dla mieszkańców wód.