Adam Glapiński: Mam gdzieś kampanię. Przepraszam, że sukces przyszedł przed wyborami

- Inflacja spada gwałtownie, szybko. W ostatnich miesiącach spadła o ponad połowę - powiedział na konferencji szef NBP Adam Glapiński. Spadek poziomu wzrostu cen z 18,4 proc. w lutym do 8,2 proc. we wrześniu nazwał "niespotykanie szybkim", a w kwestii wahania się inflacji mówił, że "idealna równowaga jest na cmentarzu". Jak zapewniał, jesteśmy świadkami "wielkiego sukcesu".

Na czwartkowej konferencji szef NBP krytykował "pseudoekonomistów", których opinie - w jego ocenie - można streścić jako "Inflacja bardzo spada, ale w rzeczywistości nie spada, tylko rośnie". - Powinni pamiętać, ci pseudoekonomiści, że to, co mówią, zostaje. W internecie nic nie ginie - podkreślił.

W jego ocenie inflacja "spada gwałtownie, szybko". - W ostatnich miesiącach spadła o ponad połowę - wyliczył, podpierając się danymi GUS oraz Eurostatu.

Szef NBP: Inflacja od pół roku jest mniej więcej jednakowa

Adam Glapiński podawał też, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, "patrząc miesiąc do miesiąca, ceny spadły lekko". - W sześciu miesiącach utrzymały się mniej więcej na tym samym poziomie - dodał.

Jego zdaniem "jest atak, że NBP podaje się się inflacje z miesiąca na miesiąc". - Wykorzystuje się fakt, że przeciętny człowiek nie ma do tego głowy, inne zajęcia, zainteresowania, nie rozróżnia określeń - mówił prezes banku centralnego.

Przypomniał, że we wrześniu tego roku inflacja wyniosła 8,2 proc., a w lutym - 18,4 proc. Nazwał to "niespotykanie szybkim spadkiem". - Ważniejszy fakt: inflacja od pół roku mniej więcej jest jednakowa. Ten "płaskowyż", który został obśmiany, a który wszedł do powszechnego użytku. Inflacja prawie się nie zmienia - uznał.

Adam Glapiński: Nie jesteśmy w świecie wysokiej inflacji, tylko umiarkowanej

Glapiński zarzucił też, iż informacji, że ostatnim miesiącem, gdy wzrosły ceny, był kwiecień, "próbuje się nie dopuszczać do zwykłych ludzi, konsumentów, Polaków". - Przecież to bardzo radosny fakt. Wszystko jedno, czy Iksiński popiera partię X, Y, Z, czy jest konserwatystą, lewakiem, anarchistą, monarchistą, co to ma do rzeczy? - pytał.

Jak ogłosił, "wszyscy na to pracowaliśmy". - Nie tylko NBP, każdy Polak, ponosząc niedogodności wysokiej inflacji - przypominał, zauważając, iż zeszliśmy z wysokiej inflacji i "nie jesteśmy w jej świecie".

- Jesteśmy w świecie inflacji umiarkowanej, już sama nazwa jest przyjemniejsza o wiele. Wszyscy się z tego cieszmy (...). I szef opozycji, i szef rządu, powinni się tak samo z tego cieszyć - oceniał.

"Na cmentarzu jest równowaga. Jeśli jest życie, inflacja wynosi kilka procent"

Szef NBP podkreślał, że osiągnięcie, o którym wspomniał, jest "bardzo dobre" w stosunku do innych krajów. - Ale jest cały szereg państw, gdzie ta inflacja spada, kończy się. Idziemy bardzo szybko do inflacji tzw. pełzającej, która w normalnych warunkach nie jest dostrzegana przez obywateli, jeśli nie dotyczy np. tylko żywności - mówił.

Jak przypominał, cel inflacyjny banku centralnego to 2,5 proc. - Ale inflacja 5 proc. to co innego niż 18,4 proc., czymś, co się zdarza w normalnym rozwoju gospodarczym (...). Jak wejdziemy w dopuszczalny celem inflacyjnym margines to już w ogóle będziemy w domu. Jak to się mówi w strzelectwie, rozrzut się liczy - stwierdził.

Zaznaczył, że inflacja się nie waha, jeśli gospodarka jest "martwa, nie żyje, nie rozwija się". - Na cmentarzu jest idealna równowaga, spokój i cisza. Ale jeśli jest życie, następują różne procesy, które powodują, że ta inflacja zawsze wynosi tych kilka procent, przy czym kraj, który się rozwija szybciej, ma zawsze wyższą inflację - zastrzegł.

"Inflacja leci na łeb, na szyję"

Glapiński wyliczył też nazwy niektórych mediów, by "przestały szkodzić Polakom, dopuściły elementarne informacje". - Wiem, że były plany, aby inflacja, drożyzna, była głównym tematem kampanii wyborczej. Mam gdzieś tę kampanię, nie obchodzi mnie i to, że nie jest tematem, cieszy mnie jako obywatela i prezesa NBP - powiedział.

Według Glapińskiego "jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu". - Przepraszam, że ten sukces przyszedł teraz, przed wyborami. Równie dobrze mógłby się zdarzyć miesiąc czy dwa po wyborach, na co niektórzy liczyli, bo inflacja leci na łeb, na szyję - uznał.

Glapiński oszacował też, że w następnym miesiącu inflacja wyniesie 7 proc. "z czymś", pod koniec roku wyniesie 6-7 proc., a w połowie 2024 roku - 5 proc.

Inflacja poniżej 10 proc. Dane GUS

We wtorek stopy procentowe obniżyły się o 0,25 proc. Oznacza to, że ta referencyjna - interesująca kredytobiorców - wynosi teraz 5,75 proc. w skali roku. To druga z rzędu obniżka stóp, którą zarządziła Rada Polityki Pieniężnej, na czele której stoi prezes NBP Adam Glapiński.

Przez rok - do września - stopy pozostawały bez zmian na pułapie 6,75 proc. Z kolei wcześniej istotnie wzrosły, startując z najniższego historycznie poziomu 0,1 proc.

