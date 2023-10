"Kto odpowie karnie za to, że karetka, zajęta szukaniem paliwa, nie dojedzie do pacjenta?" - zapytał kandydat KO do Sejmu Krzysztof Strzałkowski. Opisał sytuację załogi ambulansu, która miała krążyć po stacjach, aby zatankować, przez co było niedostępna dla pacjentów półtorej godziny. Sprawa wypłynęła w czasie masowych "awarii" dystrybutorów koncernu. Firma odpowiedziała politykowi opozycji.