"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". [OGLĄDAJ]

Dariusz Klimczak wyjaśniał, dlaczego liderzy Trzeciej Drogi nie wezmą udziału w "Marszu Miliona Serc" w Warszawie. - Wyciągamy wnioski z 4 czerwca. Wiemy, że wtedy to połączenie wszystkich w Warszawie nie sprawdziło się. Dlatego my dzisiaj staramy się w całej Polsce zabiegać o przychylność tych wyborców, którzy są najbardziej cenni, ponieważ to oni w Polsce lokalnej przeważą szalę na korzyść, mam nadzieję, opozycji demokratycznej - powiedział.

