Ceny chleba idą w górę. Czy kolejne miesiące przyniosą kolejne podwyżki?

Po szczycie inflacji letnie miesiące dały nadzieje na spadek wzrostu cen żywności, w tym również pieczywa. Najnowsze dane wskazują jednak, że ceny w Polsce znowu dynamicznie rosną. Dowiedz się, jaka jest aktualna cena chleba, co na nią wpływa i jakie są perspektywy na najbliższe tygodnie.

Ceny detaliczne podstawowych produktów w Polskich sklepach drastycznie wzrosły. Z raportu Grupy UCE – analizującej ten obszar – wynika, że polski konsument za te same produkty musi wydać średnio o 15 proc. więcej niż rok temu.

Wśród najszybciej drożejących pozycji na liście zakupów znalazło się pieczywo, którego cena w lipcu wzrosła aż o 20,4 proc. Można tutaj zauważyć niepokojącą tendencję, ponieważ jeszcze w czerwcu średni wzrost utrzymywał się na poziomie 17,6 proc., a w maju 15,7 proc.

Warto również podkreślić, że porównanie cen chleba, jako pojedynczego produktu wypada jeszcze mniej optymistycznie. W stosunku do ubiegłego roku, za bochenek musimy zapłacić średnio o ponad 24 proc. więcej.

Dlaczego ceny chleba idą w górę?

Według przeprowadzonych badań cena bochenka chleba rośnie systematycznie od 2022 roku. Przyczyną tego są przede wszystkim rosnące koszty, ponoszone zarówno przez piekarnie, jak i pozostałe firmy w łańcuchu dostaw: wpływ mają podwyżki zarówno cen gazu, prądu, jak również paliwa, co powoduje zwiększenie kosztów transportu.

Nie bez znaczenia były także podwyżki płacy minimalnej, które przełożyły się na wynagrodzenia piekarzy, sprzedawców, czy kierowców. Zdaniem ekspertów, to właśnie koszty stałe mogą mieć wpływ na dalszy wzrost cen produktów spożywczych, w tym pieczywa.

W tym miejscu warto też dodać, że restrykcje w polityce handlowej oraz rządowe dopłaty do zboża przełożyły się na krótkotrwałą przecenę pieczywa w hurcie. W efekcie potaniała również mąka, jednak wysoka kosztochłonność produkcji pieczywa nadal jest zauważalna, co też przekłada się na jego ceny.

Kolejne produkty spożywcze nieustannie drożeją

Pieczywo, w tym chleb to jednak jedynie jeden z wielu produktów detalicznych, który podrożał na przestrzeni roku. Większe wzrosty zanotowały m.in.:

warzywa – 32,4 proc.;

chemia gospodarcza – 24,6 proc.;

dodatki spożywcze – 22,4 proc.;

artykuły dla dzieci – 21,8 proc.

Nieco większym optymizmem napawają ceny mięsa, które wzrosły o około 6,5 proc. Warto tym samym podkreślić, że biorąc pod uwagę ogólny wzrost cen, to zauważalna jest tendencja spadkowa. Lipcowy wynik 15,5 proc. jest bowiem niższy od wzrostu z czerwca, który wynosił 18,1 proc. oraz z maja, gdzie wynik ten oscylował wokół 19,9 proc.

Zdaniem ekspertów z WSB Merito zmiany dostrzegamy nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Wpływ wojny na Ukrainie odgrywa tu coraz mniejszą rolę – ustabilizowały się już nastroje społeczno-gospodarcze w związku z uniezależnieniem się od dostaw energii z Rosji.

Oznacza to, że w kolejnych miesiącach jest szansa na to, że wzrosty cen wyhamują, co również przełoży się na łączne odczyty w zakresie inflacji.

Polsatnews.pl