Ukraina zawiesiła skargę w Światowej Organizacja Handlu (WTO) przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom - powiedział wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Obecnie trwają poszukiwania "praktycznego rozwiązania", a władzom w Kijowie zależy na podjęciu "konstruktywnej decyzji w ramach całej Unii Europejskiej". Do decyzji odniósł się już minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Ukraina wstrzymała skargi przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji, które złożyła do Światowej Organizacja Handlu (WTO).

- Mamy świadomość, że problem zostanie wyeliminowany w najbliższych tygodniach, dlatego postanowiliśmy wstrzymać skargę - powiedział Taras Kaczka podczas wizyty w Brukseli, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ukraina zawiesza skargę. Realizacja zapowiedzi z zeszłego tygodnia

Dodał, że obecnie trwają poszukiwania praktycznego rozwiązania, który zadowoli obie strony, bo "są na etapie konsultacji".

- Nie powołaliśmy organu roboczego do prowadzenia sporu (w WTO - red.), jesteśmy na etapie konsultacji. Skierowaliśmy sprawę do WTO, a na konsultacje jest 60 dni - przypomniał.

Zapewnił, że stronie ukraińskiej zależy na podjęciu "konstruktywnej decyzji w ramach całej Unii Europejskiej".

Zwrot Ukrainy przeciwko Polsce. Reakcja ministra Telusa

Do decyzji Ukrainy odniósł się minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

- Docierają do nas informacje medialne że Ukraina zawiesiła skargę w #WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom. Czekamy na potwierdzenie - przekazał.

O tym, że Kijów może podjąć taką decyzję, wiceszef resortu mówił już pod koniec września. Stwierdził wówczas, że może do tego dojść, jeśli wyżej wymienione kraje zagwarantują niestosowanie środków ograniczających przepływ zboża w przyszłości.

Spór o zboże

15 września bieżącego roku wygasł wprowadzony przez Unię Europejską zakaz importu określonych produktów rolnych z Ukrainy do pięciu państw frontowych - Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Embargo dotyczyło pszenicy, rzepaku, słonecznika i kukurydzy.

Komisja Europejska zdecydowała się nie przedłużać zakazu, jednak Polska, Słowacja i Węgry zrobiły to same. 18 września, w odpowiedzi na decyzje Polski, Słowacji i Węgier, Ukraina złożyła na nie skargę do Światowej Organizacji Handlu.