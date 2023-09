Prezes PSL: Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS

Chcę powiedzieć ważną rzecz. Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach. Razem z Szymonem Hołownią zaprosili również na scenę osoby z niepełnosprawnościami i omawiali propozycje Trzeciej Drogi dla tej grupy.

W sobotę w Kielcach odbyła się Konwencja Programowa Trzeciej Drogi. Przemawiał na niej prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes Polski 2050 Szymon Hołownia.

ZOBACZ: Trzecia Droga odsłania karty. Ogłoszono kandydatów w wyborach do Sejmu



Przedstawiciel PSL zaznaczył, że jest to konwencja dotycząca osób z niepełnosprawnością. - To najpiękniejsza konwencja, wspaniałe wydarzenie i wielkie zwycięstwo tych, którzy przez lata byli często niewidoczni, niezauważani przez systemy państwa i partie polityczne - podał Kosiniak-Kamysz.



- Trzecia Droga jest właśnie dla was wszystkich, bo nie musimy wybierać między wspólnotą a wolnością. I wspólnota, i wolność są czymś, co nam się wszystkim należy - stwierdził z kolei Szymon Hołownia.

Konwencja Trzeciej Drogi. "Musimy zatrzymać tych, którzy chcą nas skłócić"

Przedstawiciele Trzeciej Drogi zaznaczyli, że chcą Polski, w której rządzący nie dzielą społeczeństwa i "nie doprowadzają do wojny domowej". Według nich w narodzie może ponownie powrócić nadzieja, że "wróci normalność".



- Musimy zatrzymać tych, którzy chcą nas skłócić, podzielić, tych którzy doprowadzają do wojny domowej. (…) Mówimy stop nienawiści, stop hejtowi, stop zawiści, stop chamstwu. Trzeba Polskę ratować - przekonywał polityk PSL.

ZOBACZ: Szymon Hołownia w "Gościu Wydarzeń": To jest władza, która nie widzi człowieka



- Jesteśmy wspaniałym narodem, społeczeństwem i mamy wielkie serca. Tymczasem ktoś wmówił nam, że jesteśmy małymi, agresywnymi ludźmi, którzy zamykają się przed innymi i z tego robią swoją siłę. To słabość, słabość, bo zamknięcie zawsze jest słabością. Człowiek pewny siebie jest troskliwy, czuły, wrażliwy, mądry - to człowiek zawsze otwarty - mówił. - Czuję dumę, że stworzyliśmy Trzecią Drogę, Drogę, która właśnie tak prowadzi - dodał Szymon Hołownia.



Przekazał, że Polskę należy ratować przed tymi, którzy "czasem mieli krzyż na piersi", a potem "celowali z broni" w Polaków i Polki, którzy chcą po prostu normalnie i spokojnie żyć.

Kosiniak-Kamysz: Fabryka hejtu z ulicy Woronicza

Politycy skomentowali pracę obecnego rządu i stwierdzili, że Polskę należy "wyprowadzić z rynsztoku". - Będziemy znów żyć emocjonalnie tymi bzdetami, które nam serwuje szczególnie fabryka nienawiści i hejtu z ulicy Woronicza? Nie można się na to zgodzić. (…) Trzeba Polskę z tego rynsztoka wyprowadzić - mówił Kosiniak-Kamysz.



- Oferuję ci państwo, które zacznie działać w miejsce tego państwa, które dzisiaj - tu ma rękę tu ma nogę, ale nie ma mózgu, czegoś co je połączy w jedną całość - podał Hołownia.

Dzisiaj państwo polskie nie ma mózgu. Ma pracowitych przedsiębiorców, wspaniałych pracowników, ale nie ma systemu, który pozwoli im działać. Trzecia Droga to inwestycja w lepszą szkołę, dostępnych lekarzy i stabilne podatki. Trzecia Droga da polskiemu państwu mózg. #TrzeciaDroga — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) September 23, 2023



- My w Trzeciej Drodze chcemy wam obiecać nie pracę raz na cztery lata, ale pracę przez cztery lata. Pracę nad tym, żebyście zawsze czuli się u siebie i żeby każdy z nas miał równe szanse. Co z nimi zrobi to jego sprawa, jego wolność, jesteśmy wielkimi fanami wolności. Ale szanse, niezależnie od kart jakie rozdał los, musi mieć równe - zaznaczył.

Prezes PSL: Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS

Prezes PSL przypomniał, że w programie Prawa i Sprawiedliwość w 2019 roku u podstaw ideowych "leżał szacunek do godności każdego człowieka" - Wielka kpina i wielkie oszustwo. To poległo. Te cztery lata pokazały, jak to legło w gruzach - podał.

💬 Samorządowcom z PiS nie podobała się świętokrzyska Baba Jaga. Ona się jednak jeszcze przyda, a właściwie jej miotła. Po pierwsze, żeby posprzątać ten bałagan po rządzących, a po drugie, by prezes Kaczyński mógł odlecieć stąd do domu.



🍀@KosiniakKamysz

📍Kielce pic.twitter.com/vAVbtvHAaV — 🍀 PSL (@nowePSL) September 23, 2023



- Będą takie obozy, będą takie grupy, które będą dążyć do polaryzacji za wszelką cenę. Będą podkręcać tę agresję w najbliższych dniach. Musimy się zmobilizować. Wszyscy ludzie dobrej woli muszą pójść na wybory - podkreślał.

Kosiniak-Kamysz: Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS

Zwrócił się także do osób, dla których ważne są wartości chrześcijańskie. - Chcę powiedzieć ważną rzecz. Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS - powiedział. - Dziś się chowają za portretem Karola Wojtyły, żeby przykryć swoje niecne zamiary, nienawiść, swoje oszustwa i swoją obłudę. Nie możemy na to pozwolić, bo to jest też niszczenie naszej tradycji - dodał.

ZOBACZ: Kongres Trzeciej Drogi. "Dość marnotrawstwu, rozdawnictwu i zadłużaniu przyszłych pokoleń"



- Gdzie jest ta realizacja podstawowego przykazania miłości Boga i bliźniego? Gdzie ona się realizuje w polityce publicznej? Polityka to roztropne dbanie o dobro wspólne. Jak wylali żółć, jak zarazili całą Polskę ciężką chorobą nienawiści, to gdzie jest ta roztropność? To jedno wielkie oszustwo - podkreślił prezes PSL.