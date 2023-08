Trzecia Droga ogłosiła kandydatów do Sejmu. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali nazwiska we wtorek podczas wystąpienia w Warszawie. - Reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce - stwierdził prezes Polski 2050. -Odsuniemy szkodników z PiS-u od władzy - dodał przewodniczący PSL.

Przedstawiciele Trzeciej Drogi ogłosili kandydatów do tegorocznych wyborów do Sejmu.



- Reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce. To ludzie, którzy nie idą do niej, żeby wywracać jakieś stoliki, ale by je posprzątać, żeby wreszcie było przy nich miejsce do rozmowy. Chcemy zastąpić to, co do tej pory niszczyło tym, co buduje - zaznaczył Hołownia lider partii Polska 2050.

15. października rozegramy ważny mecz o przyszłość Polski. Polska 2050 wystawi w ramach #TrzeciaDroga na ten mecz wspaniałą drużynę ludzi, która doskonale wie, jaka jest stawka tego meczu. Przez ostatnie 3 lata działalności udowodnili swoją ciężką pracą, @szymon_holownia pic.twitter.com/apM32hN6Pm — Polska 2050 (@PL_2050) August 22, 2023



- Jestem przekonany, że z nimi jesteśmy w stanie wygrać ten mecz - zaznaczył mówiąc o partii PSL.

Przemawiał także prezes PSL, który podkreślał wartości partii i zaznaczał, że wybór Trzeciej Drogi to "budowanie Polski na miarę XXI wieku".



- Głęboko wierzę, że Trzecia Droga odmieni naszą politykę, a po 15 października stworzymy najlepszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Odsuniemy szkodników z PiS-u od władzy i przywrócimy wspólnotę narodową - przekazał Kosiniak-Kamysz.

💬 Do tych wyborów idzie najlepsza drużyna #TrzeciaDroga. Przedstawiamy dziś liderów naszych list. Nazwiska @nowePSL są znane i doświadczone – to nasza siła. Proszę Was o głos na kandydatów PSL i @PL_2050. Pokazujemy, że porozumienie jest wartością.



🍀@KosiniakKamysz

📍Warszawa pic.twitter.com/qmoylTziMO — 🍀 PSL (@nowePSL) August 22, 2023



- Jak nie my, to kto? Jak nie Trzecia Droga, to rządy PiS-u i Konfederacji - podkreślił i dodał, że Trzecia Droga zorganizowała "najlepszą możliwą drużynę".

Trzecia Droga ogłosiła kandydatów. Nazwiska na listach wyborczych

Podczas wystąpienia liderzy wymienili nazwiska kilku kandydatów. Wśród nich znalazła się przedsiębiorczyni Ewa Szedlar, Marta Cienkowska, która "od zera zbudowała firmę i otrzyma miejsce nr 2 w okręgu płockim", Rafał Kasprzyk inżynier i ekonomista, a także Agnieszka Buczyńska, zastępczyni Szymona Hołowni oraz sekretarz generalna partii i Adam Rudawski, który wcześniej został "zwolniony z radia Szczecin przez PiS".



Oprócz powyżej wymienionych kandydatów na listach znaleźli się:



Dolnośląskie: Tadeusz Samborski (1 - miejsce na liście), Jan Wojtowicz (2), Zenon Madej (1), Zbigniew Tur (2), Tomasz Zimoch (1), Jacek Protasiewicz (2).



Kujawsko-Pomorskie: Norbert Pietrykowski (1), Dariusz Kurzawa (2), Zbigiew Sosnowski (1), Marcin Skonieczna (2).



Lubelskie: Joanna Mucha (1), Krzysztof Hetman (2), Wiesław Różyński (1), Ewa Jaszczuk (2).



Lubuskie: Maja Nowak (1), Stanisław Tomczyszyn (2).

Łódzkie: Ewa Szymanowska (1), Bartłomiej Dyba-Bojarski (2), Dariusz Klimczak (1), Katarzyna Nowakowska (2), Paweł Bejda (1), Mikołaj Dorożała (2).



Małopolskie: Paweł Śliz (1), Maciej Ostrowski (2), Rafał Komarewicz (1), Ireneusz Raś (2), Urszula Nowogórska (1), Marcin Ratułowski (2), Władysław Kosiniak-Kamysz (1), Piotr Górnikiewicz (2).



Mazowieckie: Piotr Zgorzelski (1), Marta Cienkowska (2), Mirosław Maliszewski (1), Jarosław Kosior (2), Marek Sawicki (1), Żaneta Cwalina Śliwowska (2), Michał Kobosko (1), Władysław Teofil Bartoszewski (2), Paweł Zalewski (1), Bożena Żelazowska (2).

Opolskie: Adam Gomoła (1), Marcin Oszańca (2).



Podkarpackie: Bartosz Romowicz (1), Dariusz Sobieraj (2), Adam Dziedzic (1), Elżbieta Burkiewicz (2).



Podlaskie: Szymon Hołownia (1), Stefan Krajewski (2).



Pomorskie: Agnieszka Buczyńska (1), Łukasz Kopeć (2), Marek Biernacki (1), Bartosz Szmajchel (2).



Śląskie: Mirosław Suchoń (1), Danuta Kożusznik (1), Henryk Kiepura (1), Małgorzata Imiolczyk (2), Piotr Strach (1), Marek Bieniek (2), Łukasz Osmalak (1), Paweł Helis (2), Michał Gramatyka (1), Wojciech Warski (2), Kamil Wnuk (1), Miłosz Motyka (2).



Świętokrzyskie: Czesław Siekierski (1), Rafał Kasprzyk (2).



Warmińsko-Mazurskie: Rafał Ryszczuk (1), Zbigniew Ziejewski (2), Urszula Pasławska (1), Ignacy Niemczycki (2).



Wielkopolskie: Andrzej Grzyb (1), Barbara Oliwiecka (2), Paulina Hennig-Kloska (1), Michał Pyrzyk (2), Krzysztof Paszyk (1), Adam Luboński (2), Ewa Schadler (1), Jacek Tomczak (2).



Zachodniopomorskie: Radosław Lubczyk (1), Maciej Słomka (2), Jarosław Rzepa (1), Adam Rudawski (2).



