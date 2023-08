W niedzielę odbyły się dożynki PSL w Płocku. Przemawiał na nich m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, który zadeklarował, że spotykają się na dożynkach po to, by docenić pracę polskiego rolnika i przypomnieć historię Polskiego Stronnictwa Ludowego.



- Jesteśmy jedynym prawdziwym reprezentantem polskiej wsi, polskich rolników i spraw, które dotyczą tego obszaru życia, działalności, obszaru, w którym chcemy oddychać, chcemy żyć, chcemy pracować - powiedział.

- Nikt za nas Polski nie zmieni na lepsze. Nikt nie odzyska dla nas pełnej wolności, podmiotowości. Nikt nie wyprowadzi Polski z tej marnotrawnej sitwy oprócz Trzeciej Drogi. Naszego sojuszu z najmłodszą partią na polskiej scenie politycznej - stwierdził.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Trzecia Droga to droga dialogu i porozumienia

Polityk mówił o postulatach wyborczych swojego ugrupowania, wśród których wymienił m.in. zatrzymanie niekontrolowanego sprowadzania do Polski zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy.

- Trzecia Droga to jest droga dialogu i porozumienia, współpracy i rozwoju, bezpieczeństwa i przyszłości. To jest droga do zwycięstwa dla Polski i Polaków - oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz, odwołując się do koalicji z Polską 2050.

- Dzisiaj jedyną szansą na zwycięstwo, rządy demokratyczne i odsunięcie szkodników od władzy, jest zajęcie trzeciego miejsca - stwierdził. - Ten, kto zajmie trzecie miejsce, zdecyduje - dodał.

Szymon Hołownia: Jako jedyni dogadaliśmy się

W dożynkach wziął także udział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Władek powiedział o tym, że Trzecia Droga chce zająć trzecie miejsce. Nie ma innej możliwości - powiedział.

- Ale uwierzcie, że na tym się nie skończy, że będziemy walczyć dalej, będzie walczyć i o drugie, i o pierwsze, bo kiedy staje się do wyścigu, to myśli się o tym, żeby zwyciężyć, a my, wy przede wszystkim zasługujecie na to zwycięstwo, waszą pracą, oddaniem i tym, jak myślicie o Polsce - dodał.

- Tak, mieliśmy różnice i nadal je mamy w różnych sprawach, ale jako jedyni dogadaliśmy się - stwierdził Hołownia.

Mówiąc o PSL powiedział: - Nasz partner jest lojalny. Tak, jak polskiego rolnika nigdy nie zdradził, tak nigdy nie zdradzi. To jest fundament nadziei, którą chcemy dziś razem ponieść do przodu.

