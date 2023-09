Milion nowych mieszkań, inwestycje w zieloną energię i dwie handlowe niedziele to niektóre postulaty Trzeciej Drogi, o których liderzy opowiedzieli na kongresie w Warszawie. - Dość marnotrawstwu, rozdawnictwu i zadłużaniu przyszłych pokoleń - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes Polski 2050 Szymon Hołownia przemawiali w sobotę w Warszawie na kongresie Trzeciej Drogi. Kongres odbył się pod hasłem "Gospodarka do przodu". Politycy poruszyli głównie tematy gospodarki, rynku pracy, przedsiębiorczości Polaków i energetyki.

- Dzisiaj jesteśmy w tym ferworze przedwyborczych kłótni, w tym amoku, który nazywamy polityką kiełbasianą, polegającą na tym, że politycy gardzą ludźmi do tego stopnia, że wierzą, że jeżeli rzuci im się parę groszy, oni za tym pobiegną - powiedział Szymon Hołownia i porównał to do odległych czasów, w których Pan jechał przez wieś i rozrzucał talary.

Program wyborczy Trzeciej Drogi. Wśród postulatów milion mieszkań

W dalszej części politycy przekazali swoje postulaty. W ich programie znalazł się plan na "uwolnienie" polskiego budownictwa.

Poinformowali, że zamierzają zapewnić obywatelom milion nowych mieszkań w czasie trwania jednej kadencji. - Kwestia mieszkania jest na pierwszym miejscu we wszystkich rozmowach, które prowadzimy. Potem praca, ale pierwsze są mieszkania. Jak nie ma mieszkania, to nie ma dzieci, jak nie ma dzieci, to nie ma składek emerytalnych, nie ma przyszłości kraju - przekazał Kosiniak-Kamysz.

Zapewnili o wprowadzeniu rodzinnego PIT-u. Nowe rozliczenia miałyby działać na zasadzie "im więcej dzieci tym mniejsze podatki", pomysł ten zaprezentowali przedstawiciele Trzeciej Drogi już w swoich wcześniejszych przemowach.

Sz. Hołownia: Nie będzie taniej zielonej energii - nie będzie spadku inflacji

Dodatkowo politycy zaproponowali wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu, akademik dla studentów za złotówkę i rozbudowany program inwestycji w zieloną energię.

- Jeżeli nie będzie taniej zielonej energii, to nie będzie spadku inflacji, nie będzie inwestycji, nie będzie niższych rachunków. Musimy to wreszcie zrobić, uwalniając środki z KPO, tworząc realny system, który sprawi, że ja będę mógł kupić lokalny prąd od farmy wiatrowej czy elektrowni słonecznej. Wejść do internetu i kupić prąd, jak w innych krajach UE - podał Szymon Hołownia.

- Polska musi być dziś krajem napędzanym nie ruskim, mongolskim czy kolumbijskim węglem, a polskim wiatrem i polskim słońcem - podkreślił.

Główne postulaty Trzeciej Drogi:

- milion nowych mieszkań

- rodzinny PIT

- inwestycje w zieloną energię

- dwie handlowe niedziele w miesiącu

- akademik za jeden złoty