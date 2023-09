W Katowicach trwa konwencja wyborcza Trzeciej Drogi. Zaprezentowano już hasło wyborcze, które brzmi: "Dość kłótni, do przodu!". Podczas spotkania liderzy Polski 2050 i PSL zaprezentują program oraz kandydatów w wyborach.

W sobotę o godz. 11 w Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się konwencja wyborcza Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050), podczas której zaprezentowano hasło Trzeciej Drogi.

Głównymi aktorami wydarzenia są Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, którzy pojawili się na scenie. Szef PSL rozpoczął od zapowiedzi zwycięstwa w październikowych wyborach.



- Zaczynamy wielki marsz do zwycięstwa. Trzecia Droga prowadzi do zwycięstwa wyborczego, zwycięstwa dobra nad złem, pracowitości nad nieróbstwem, przyzwoitości nad przekupstwem, tych wszystkich rzeczy, którym trzeba przywrócić wartość - stwierdził.

- Chcemy wziąć odpowiedzialność za Polskę i wyprowadzić ją z rynsztoku chamstwa i obłudy - przekazał Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "nie ma zwycięstwa demokracji bez trzeciej drogi".

- Ruch społeczny Trzeciej Drogi ma być nową Solidarnością - podkreślił lider PSL.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Trzecia Droga przywróci praworządność w Polsce. - Odblokujemy środki europejskie - przekazał.

- Polskiej szkoły nie będzie nam kształtował minister Czarnek - powiedział szef ludowców. - Wara od polskich dzieci! - podkreślił.

"Nie chcemy zemsty, ale chcemy rozliczyć PiS"

- Dość kłótni, do przodu! - ogłosił Szymon Hołownia, lider Polski 2050. - To jest nasze hasło - zaznaczył.

- Trzecia Droga to most, który łączy nas z Polską naszych marzeń - podkreślił Hołownia. - Nie chcemy zemsty, ale chcemy rozliczyć PiS - zaznaczył.

- Im głośniej krzyczą politycy, tym bardziej chowają się i wycofują Polacy. Tak wygląda dziś polska polityka - dodał lider Polski 2050.

- Mamy tego dość. Dzisiaj chcę wszystkim powiedzieć, że drzwi do wyjścia nie pojawiają się od tego, że dłużej wpatrujesz się w ścianę, w których tych drzwi nie ma - przekazał Hołownia.

- Tylko od tego, że masz odwagę wstać z tego miejsca, gdzie jesteś i poszukać naprawdę Trzeciej Drogi. Drogi, która prowadzi na wolność - dodał.

- Trzecia Droga to gwarancja. To nie puste przedwyborcze pitu-pitu. To nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy sobie rozrzucać przed wyborcami. Tego wszystkiego mieliśmy już dość przez ostatnich 30 lat - przekonywał.

Lider Polski 2050 potwierdził start w wyborach z list Trzeciej Drogi Ryszarda Petru oraz Pawła Mateńczuka ps. Naval.

- Na ostatnim miejscu naszej listy w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena. Pamiętacie debatę w RMF FM? To była największa porażka Konfederacji od czasów wojny secesyjnych. Ryszard Petru wstępuje do Polski 2050 - stwierdził.

ZOBACZ: Wybory 2023. Szokujące oświadczenie Małgorzaty Zych. Przeprasza Władimira Putina

Politycy przedstawią także kandydatów list wyborczych Trzeciej Drogi i program wyborczy.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Nawałnica na Warmii i Mazurach. Drzewo spadło na jacht Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/dk/ Polsatnews.pl