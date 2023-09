Czym zaprawić czosnek przed sadzeniem?

Czosnek znany jest od starożytności. Już wtedy miał aż 100 zastosowań leczniczych. Współcześnie jest stosowany na obniżenie ciśnienia i w profilaktyce wapnienia tętnic. Jednak najczęściej wykorzystuje się jego właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Jest stosowany jako dodatek do wielu potraw. Warto więc uprawiać go w swoim ogródku. Dowiedz się, jak zaprawić czosnek do sadzenia!

Na czym polega zaprawianie czosnku przed sadzeniem?

Zaprawianie czosnku przed sadzeniem daje wiele korzyści. Oprócz czosnku pospolitego możesz uprawiać też czosnek ozdobny, którego piękne kwiatostany przyciągają wiele motyli, a także odmianę "niedźwiedzią", która ma właściwości lecznicze i bakteriobójcze oraz jest dużo delikatniejszy dla żołądka. W przypadku czosnku niedźwiedziego używa się nie tylko cebul, ale i liści.

Jednak jeżeli zechcesz uprawiać czosnek w swoim ogrodzie, musisz najpierw przygotować dla niego odpowiednią kwaterę. Roślina ta lubi glebę żyzną, bogatą w próchnicę, więc słabe podłoże warto wzbogacić obornikiem.

Czosnek preferuje stanowisko słoneczne i osłonięte, a gleba powinna być umiarkowanie wilgotna. Dobrym przedplonem w systemie płodozmianowym są groch i bób, a najlepsze dla niego będzie stanowisko po fasoli. Nie zaleca się sadzenia czosnku po cebuli, by ochronić uprawę przed chorobami np. białą zgnilizną. Czosnek jest narażony na choroby grzybowe z rodziny Fusarium, które objawiają się gniciem piętki oraz całych cebul.

Jego choroby mogą również być wywoływane przez bakterie i wirusy. Te pierwsze powodują gnicie ząbków czosnku i najczęściej powstają za sprawą niewłaściwego przechowywania. Wirusy natomiast powodują przebarwienia w postaci żółtych, mozaikowatych smug i pasków łodygi i liści co powoduje spowolniony wzrost i słabsze plonowanie. Niebezpieczna jest również różowa zgnilizna korzeni. Przybierają one wówczas kolor różowy, a następnie zamierają, co skutkuje tym, że niedojrzałe główki nie wykształcają się w pełni.

Najlepiej zapobiegać tym chorobom, pilnując płodozmianu, uprawiając czosnek na odpowiednich stanowiskach i stosując najwyższej jakości materiały do sadzenia. Warto też stosować zaprawianie czosnku przed sadzeniem. Ten zabieg ochronny polega na zabezpieczaniu ząbków środkami grzybobójczymi.

Czym zaprawić czosnek przed sadzeniem?

Zaprawianie czosnku powinno być podstawowym zabiegiem ochronnym przed chorobami grzybowymi. Najbardziej popularny środek to fungicyd – Miedzian 50 WP. Zaprawianie nim polega na sporządzeniu mieszanki z Topsinem 70 WP, w proporcji 2 g każdego środka na 1 litr wody.

Ząbki trzeba moczyć przez 15 minut, ciągle je mieszając, a następnie, już po osuszeniu, posadzić na rabatach. Można użyć też innych preparatów np. Sumilex 500SC czy Sarfun T 450 FS. Pamiętaj, że roztwór należy zawsze przygotowywać zgodnie z zaleceniami na etykiecie. W czasie przeprowadzania zabiegów należy również stosować rękawiczki ochronne.

Zaprawę do czosnku przed sadzeniem zaleca się wykonać jesienią, tuż przed sadzeniem na kwatery. Alternatywą dla środków chemicznych jest ekologiczne zaprawianie czosnku. Możesz zastosować kilka domowych metod.

- Zaprawianie czosnku czosnkiem – mimo że brzmi to dziwnie, to czosnek ma tak silne właściwości ochronne przed grzybami, bakteriami i wieloma szkodnikami, że warto użyć ich również w tym celu. Wystarczą dwa ząbki czosnku zalane 0,5 l letniej wody. Płyn należy odstawić na 24 godziny, a następnie można stosować go do moczenia czy oprysków.



- Wywar na bazie pokrzywy, mięty pieprzowej czy skrzypu polnego – to jedne z roślin, które doskonale radzą sobie ze zdecydowaną większością szkodników, które zagrażają Twoim uprawom.



- Ekologiczne środki oparte na preparatach bakteryjnych zawierające mikroorganizmy – wprowadzają równowagę w środowisku i nie pozwalają patogenom grzybowym nadmiernie się rozwijać.



- Zaprawianie czosnku popiołem drzewnym – można wymieszać z nasionami przed siewem na sucho, natomiast ząbki zaleca się moczyć w roztworze wody zmieszanej z popiołem. Nie dość, że chroni to szczypior przed szkodnikami owadzimi, takimi jak śmietka, to jeszcze wzbogaca glebę w potas.



Stosowanie tych biologiczny środków pomoże Ci w uprawie pięknych główek czosnku.

Zaprawianie czosnku przed sadzeniem – korzyści

Zaprawianie czosnku przed sadzeniem może przynieść wiele zalet. Oto kilka z nich:

- ochrona przed chorobami,

- lepszy wzrost plonów,

- lepsza jakość roślin,

- większa odporność na warunki środowiskowe,

- zwalczanie szkodników,

- zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych.

Kiedy należy zaprawić czosnek?

Najlepszy czas na zaprawianie czosnku to jesień – okres między październikiem a listopadem. Zabieg należy przeprowadzać przed pierwszymi przymrozkami, tak by posadzony czosnek zdążył się ukorzenić przed nadejściem zimy.

