Kiedy sadzić czereśnie? Najlepsze terminy

O czym należy pamiętać przed sadzeniem czereśni?

Zanim zaczniesz się zastanawiać, kiedy najlepiej sadzić czereśnie, musisz wybrać ich właściwą odmianę. Musisz wiedzieć, czy masz dużo miejsca w ogrodzie, czy raczej to musi być wersja mniejsza. Pamiętaj, że czereśnie są obcopylne, co oznacza, że musi być posadzony zapylacz. Należy posadzić kilka sadzonek tej samej odmiany bądź sadzi się jednego z uniwersalnych zapylaczy.

W polskich sadach najlepiej sprawdzają się odmiany, które wchodzą w okres kwitnienia jak najpóźniej. Nie oznacza to późnego owocowania. Jest to zabezpieczenie przed późnymi przymrozkami.

Oto kilka najbardziej popularnych odmian:

Kordia – najsłodsza spośród czereśni, która ma ciemnobordową barwę przechodzącą w czarny. Jej owoce zbieramy w drugiej połowie lipca;

Burlat – wczesna odmiana, której owoce dojrzewają w czerwcu i są dość słodkie. Skórka jest koloru ciemnoczerwonego;

Vega- kanadyjska odmiana o owocach koloru żółtoczerwonego, dojrzewająca z początkiem lipca;

Buttnera Czerwona – ma owoce koloru żółtoczerwonego, bardzo słodkie. Dojrzewają w drugiej połowie lipca. Uniwersalny zapylacz.

Regina – ma owoce w kształcie serca, duże i dość słodkie, dojrzewają w drugiej połowie lipca. Uniwersalny zapylacz.

Drzewka te, choć są wytrzymałe na mróz, to cierpią od późnych przymrozków wczesną wiosną. Dlatego nie lubią miejsc w zagłębieniach, gdzie tworzą się zmrozowiska. Preferują nasłonecznione, ciepłe i osłonięte od wiatru wzniesienia. Aby czereśnia pięknie rosła i bogato owocowała, potrzebuje odpowiedniej gleby: przewiewnej, żyznej umiarkowanie przepuszczalnej. Unikaj podłoży kwaśnych, celuj w pH o wartości zbliżonej do 6,8-7.

Przed posadzeniem drzewek warto użyźnić glebę przy pomocy nawozów mineralnych i organicznych. Można też posadzić obok, od strony wschodniej, inne drzewa. Wszystko po to, by chronić czereśnie od zimnego wiatru. Przed posadzeniem wykop dołek większy niż bryłka korzeniowa sadzonki. Glebę spulchnij i odchwaść. Do dołka, gdzie posadzisz roślinę, wsyp też trochę obornika. Ten dostępny jest w marketach ogrodniczych w postaci granulowanej.

Sadzonkę sadzimy trochę wyżej niż rosła w doniczce bądź na szkółce. Zauważysz to miejsce na szyjce korzeniowej. Uważaj jednak na zgrubienie tuż powyżej – jest to miejsce szczepienia i ono musi już znajdować się powyżej linii gruntu.

Po zasypaniu korzeni musisz dobrze udeptać ziemię, by ustabilizować sadzonkę. Wokół pnia wykonaj płytką nieckę – w niej będzie się zbierać woda.

Kiedy należy sadzić czereśnie?

Jeżeli już się wiesz, jakie drzewko czereśni posadzisz, musisz poznać odpowiedź na pytanie, kiedy można sadzić czereśnie. Wszystko zależy od tego, czy masz sadzonki z otwartym systemem korzeniowym, czy zamkniętym, w doniczce.

Kiedy sadzić drzewo czereśni z odkrytym systemem korzeniowym? Najlepszą porą jest jesień, kiedy sadzonki skończą okres wegetacyjny i zrzucą liście. Ten okres trwa mniej więcej od września do połowy listopada. Wtedy w glebie jest sporo wilgoci z jesiennych opadów. Sadzonki zdążą ukorzenić się jeszcze przed zimą. Do kiedy można sadzić czereśnie jesienią? Dopóki nie będzie mrozów i dasz radę wykopać dołek. Jednak nic na siłę.

Dobrym okresem do sadzenia drzewek czereśni jest też przełom marca i kwietnia. Kiedy ziemia już odmarzła, a w roślinach jeszcze nie ruszyły soki i nie nabrzmiały pąki. Musisz jednak pamiętać, że w ostatnich czasach dają się we znaki wiosenne susze, dlatego sadzenie czereśni wiosną jest to dość ryzykowne.

Sadzonki czereśni w bryłce można zasadzać od wiosny do późnej jesieni. Postępowanie podczas sadzenia jest takie samo jak przy sadzonkach z odkrytym systemem korzeniowym.

Sadzenie czereśni – niezbędne narzędzia

Podstawowym narzędziem do sadzenia czereśni na wiosnę i na jesień jest łopata. Będziesz potrzebować również konewki do podlewania, sekatora do przycięcia zbyt długich korzeni i grabi do równania terenu. Możesz również użyć palika i taśmy do mocowania sadzonki. Ochroni to sadzonkę przed bujaniem przez wiatr, które może uszkodzić miejsce szczepienia.

Pielęgnacja czereśni po sadzeniu

Praca w ogrodzie nie kończy się na posadzeniu drzewek. Teraz trzeba o nie dbać. Pierwszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest skrócenie pędów i przewodnik o 1/4 lub 1/3 długości. Sadzonki wymagają obfitego podlewania, zwłaszcza w okresie wzrostu i owocowania. Starsze drzewa mają już dobrze rozwinięty system korzeniowy i korzystają z głębszych pokładów wody.

Dobrą praktyką jest ściółkowanie wokół pni. Zmniejsza to parowanie i woda dłużej jest dla sadzonek dostępna. Jednak trzeba uważać, jakiej ściółki się używa. Nie może być to ściółka z iglaków, bo zakwasi podłoże, a jak wiemy, czereśnie tego nie tolerują. Czereśnie potrzebują wapnia, potasu i azotu. Na wiosnę możesz zastosować nawóz azotowy z dodatkami magnezu i fosforu. W późniejszym okresie stosuj nawozy dolistnie z dodatkiem magnezu, ponieważ u młodych sadzonek często występuje niedobór tego pierwiastka.

A jak wygląda kwestia cięcia i formowania? W młodym wieku zaleca się obciążać gałęzie ciężarkami lub podwiązywać do pnia. Po upływie trzech lat zaleca się coroczne cięcia prześwietlające latem po owocowaniu.

red// Polsatnews.pl