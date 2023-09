Co posadzić, obok czego w ogródku warzywnym? Tabela i przykłady

Ogród warzywny to miejsce, gdzie możesz szybko zadbać o to, by na Twój talerz trafiały tylko smaczne i zdrowe plony. Aby jednak cieszyć się obfitym zbiorem, trzeba wiedzieć, które warzywa powinny rosnąć obok siebie, a jakich połączeń lepiej unikać. W dzisiejszym artykule omówimy, jak siać warzywa obok siebie, by wykorzystać maksymalnie korzystny wpływ poszczególnych gatunków.