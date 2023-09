Jakie warzywa sadzić po sobie, czyli płodozmian w warzywniku

Marzeniem każdego hodowcy warzyw jest ogród bez szkodników, chorób i chwastów, który zapewni smaczne i obfite plony. Jest na to sposób: całkowicie zgodny z naturą, łączący wielowiekową tradycję ogrodniczą ze współczesną, teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat ekologicznej uprawy. Słowo klucz to płodozmian – co to takiego?