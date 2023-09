Kiedy sadzić czosnek ozdobny?

Jednak zastanawiając się nad tym, jak sadzić czosnek ozdobny pamiętajmy, że konieczne jest zastosowanie gleby przepuszczalnej i żyznej. Spore znaczenie ma też dostępność słońca i wilgoci. O czym jeszcze musisz wiedzieć, zanim posadzisz czosnek ozdobny?

Czosnek ozdobny, czyli nietypowa ozdoba ogrodu

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w naszych ogrodowych rabatach rosną róże, tulipany, żonkile czy krokusy. Równie często spotykane są także fiołki, piwonie, irysy, lilie czy stokrotki lub bratki. Czasem jednak marzy nam się roślina, która jeszcze nie jest tak powszechna, jak wymienione przed chwilą gatunki. Wtedy z pomocą przychodzi czosnek dekoracyjny.



To dość wysoka roślina, która odrasta od gruntu na wysokość od 50 do 150 cm. Z jednej cebulki wyrasta od 6 do 9 liści o długości wynoszącej do około 45 cm i szerokości sięgającej 5 cm. Układają się w rozłożystą, przyziemną różyczkę. Kwiaty, mają kolorystykę zależną od konkretnej odmiany, są drobne, promieniste i zebrane w okrągłe główki o średnicy maksymalnie 20 cm. Kwitną dość długo – od maja aż do sierpnia.

ZOBACZ: Kiedy sadzić świerki? Najkorzystniejsze terminy



Zanim napiszemy Ci więcej o tym, kiedy sadzi się czosnek ozdobny, warto także wymienić jego odmiany najczęściej występujące w naszym kraju. Pierwszą z nich – najwyższą – jest czosnek olbrzymi wzrastający na nawet 1,5 m. Jego różowe bądź fioletowe kwiaty mają średnicę do 12 cm, kwitną w czerwcu oraz w lipcu.



Dużo niższy (wzrastający na kilkadziesiąt centymetrów) jest czosnek główkowaty zakwitający w drugiej połowie czerwca. Jego bordowo-czerwone, lekko jajowate kwiaty cieszą nasze oczy niejednokrotnie do samego końca wakacji.



Największe kwiatostany tworzy jednak czosnek białawy – osiągają one średnicę 20 cm! Mimo swojej nazwy kwiaty są tu różowe bądź fioletowe, dopełnione odcieniami srebra. Wysokość tej rośliny to około 60 cm, a czas najokazalszego kwitnienia przypada na czerwiec i lipiec.



Jeżeli chcemy, by nasze rabaty nabrały barw już w kwietniu, powinniśmy postawić na czosnek południowy. Jego kwiaty są stosunkowo małe (średnica do 8 cm) i mają kolor żółty. Roślina osiąga wysokość do 60 cm.

Czosnek ozdobny – czy sadzimy go tak samo jak jadalny?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy uprawa czosnku ozdobnego odbywa się tak samo jak odmian jadalnych tej rośliny. Zacznijmy więc od opowiedzenia o tym, jak odbywa się sadzenie czosnku zwyczajnego, doskonale znanego w polskiej kuchni.



Należy użyć do tego mocnych, dużych ząbków rośliny, które wybieramy z główki przed samym sadzeniem. Ważne jest to, żeby każdy z nich zawierał fragment twardej piętki. Sadzonki umieszczamy w ziemi na głębokości około 5 cm, zachowując między nimi dystans wynoszący około 7 cm.



Gleba powinna być żyzna, próchnicza i dobrze nawodniona, a całe stanowisko dobrze nasłonecznione. Co warto podkreślić, najlepszym terminem na umieszczenie główek w ziemi jest jesień, a dokładnie koniec września, październik bądź początek listopada.

ZOBACZ: Cięcie traw ozdobnych – kiedy i jak robić to poprawnie?



Mając tę wiedzę możemy odpowiedzieć na pytanie: czy czosnek jadalny sadzi się tak samo jak dekoracyjny. Wspólne cechy, które łączą obie te odmiany, to na pewno rodzaj ziemi, termin wysadzenia oraz miejsce uprawy.



Różne dotyczą natomiast głębokości sadzenia (ta powinna wynosić trzykrotność wysokości cebulki) czy odległość poszczególnych sadzonek od siebie (od 10 cm do 30 cm). Podkreślmy też to, że w przypadku rośliny ozdobnej sadzimy całą cebulkę – nie posiada ona bowiem pojedynczych ząbków).

Kiedy sadzić czosnek ozdobny?

Wiesz już, kiedy sadzić czosnek ozdobny w ogrodzie. Czas na nieco bardziej szczegółowe informacje. Najlepszy termin na umieszczenie sadzonek w ziemi przypada między 15.09 a 15.10. Jeśli jednak pogoda jest bardzo słoneczna a temperatury utrzymują się na dość wysokim poziomie, okres ten można przedłużyć nawet do początku listopada. Ważne, by wysiew odbył się na około 6 tygodni przed pierwszymi przymrozkami.



Sadzenie cebul czosnku ozdobnego w tym terminie sprawi, że będą one w stanie dobrze ukorzenić się jeszcze przed zimą. Dzięki temu wiosną roślina będzie mogła szybko zacząć się rozwijać, dzięki czemu z pewnością wkrótce zakwitnie i obrodzi pięknymi kwiatami.



Pamiętajmy jednak, że termin sadzenia czosnku ozdobnego to tylko jedna z ważnych kwestii w uprawie. By prawidłowo wykorzystać potencjał gleby i ochronić czosnek przed chorobami grzybowymi, roślinę należy przesadzać co dwa, maksymalnie trzy lata. Zabieg ten wykonujemy dopiero po przekwitnięciu czosnku. W jego miejscu możemy posadzić liliowce, bodziski, czy rudbekie.

ZOBACZ: Jak przycinać budleje na zimę? Kiedy należy to zrobić?

Sadzenie czosnku ozdobnego na wiosnę

Gdy przegapimy okres jesiennego sadzenia – nadal mamy szansę na uprawianie tej rośliny. Na pytanie: czy czosnek ozdobny można sadzić wiosną, odpowiedź jest więc twierdząca.

Trzeba jednak pamiętać tu o następujących kluczowych kwestiach:

wiosenne flancowanie wykonujemy bardzo wcześnie, najlepiej już w marcu, gdy ustąpią ostatnie mrozy;

sadzenie czosnku ozdobnego wiosną najlepiej wykonać do doniczki, nie zaś do gleby. Wynika to ze zmienności pogody o tej porze roku. W przypadku pojawienia się temperatur minusowych roślinę doniczkową będziemy mogli łatwo schować do garażu i wysadzić ją do gleby wtedy, gdy aura za oknem będzie stabilna;

zarówno rozsady doniczkowe, jak i te wykonywane do gleby, wymagają regularnego podlewania. Nie można z nim jednak przesadzić – inaczej cebulki mogłyby zacząć gnić,

rośliny sadzone wiosną zakwitną później niż te wysadzane we wrześniu czy październiku.

Dlaczego termin sadzenia czosnku ozdobnego jest tak ważny?

Przede wszystkim, od jesiennego sadzenia cebulek do pierwszych mrozów musi upłynąć około 1,5 miesiąca. Inaczej sadzonki mogą nie zdążyć się ukorzenić i zostaną przemrożone, przez co wiosną nie dojdzie do ich wykiełkowania. Mówiąc krótko: nasza jesienna praca nie przyniesie wtedy żadnych efektów.



Co do rozsad wiosennych, to przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że powinny być one wykonane na samym początku wiosennego sezonu, już w marcu, po ustąpieniu ostatnich mrozów. Takie działanie da roślinie odpowiednio dużo czasu na ukorzenienie się i rozwój, co pozwoli na piękne kwitnienie w okresie letnim.

red/ Polsatnews.pl