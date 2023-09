Stowarzyszenie Kin Studyjnych zareagowało na słowa wiceszefa MSWiA Błażeja Pobożego. Zapowiedział on w czwartek rano, że widzowie kin studyjnych przed seansami filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland zobaczą specjalny spot. "Kina zrzeszone w Stowarzyszeniu prowadzone są przez niezależne podmioty, które same decydują o wyświetlanych spotach reklamowych" - podano w oświadczeniu.

Krótkie oświadczenie pojawiło się na stronie Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

"Stowarzyszenie Kin Studyjnych w ramach prowadzonej działalności zrzesza 241 instytucje prywatne i samorządowe prowadzące kina studyjne na terenie Polski. Kina zrzeszone w Stowarzyszeniu prowadzone są przez niezależne od Stowarzyszenia Kin Studyjnych podmioty, które we własnym zakresie decydują o wszelkich aspektach swojej działalności w tym o repertuarze filmowym i wyświetlanych spotach reklamowych" - czytamy w jego treści.

"Zielona granica". MSWiA zapowiada spot

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się w czwartek spotkanie z wiceszefem MSWiA Błażejem Pobożym oraz rzeczniczką Straży Granicznej por. Anną Michalską.

- To obrzydliwy paszkwil - tymi słowami Poboży określił najnowszy film Agnieszki Holland "Zielona granica", który opowiada o aktywistach wspierających uchodźców na polsko-białoruskiej granicy w strefie objętej stanem wyjątkowym.

- Ten film pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący funkcjonariuszy Straży Granicznej i wszystkich tych, którzy bronią polskiej granicy. Ten film szkaluje dobre imię polskiego funkcjonariusza i jest obrazem krzywdzącym dla polskiego państwa i dla Polaków - stwierdził wiceminister.

ZOBACZ: Przed filmem Agnieszki Holland widzowie zobaczą specjalny spot przygotowany przez MSWiA

- Dlatego, że ten film zawiera tak wiele nieprawd, przeinaczeń, zdecydowaliśmy, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który te elementy, których zabrakło w tym filmie, pokazuje - zapowiedział wiceszef MSWiA.

Dodał, że "nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy aby zagwarantować bezpieczeństwo Polek i Polaków".

"Zielona granica". Kontrowersje wokół filmu Agnieszki Holland

Film "Zielona granica" zaczął wywoływać wiele emocji na długo przed premierą. Dzieło reżyserki o kryzysie migracyjnym skrytykowali politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym Zbigniew Ziobro i Stanisław Żaryn.

ZOBACZ: "Zielona granica". Burza wokół filmu Holland. Poseł KO: Dziękuję takim hejterom, jak minister Ziobro



Do filmu odniósł się także w czwartkowym "Gościu Wydarzeń" prezydent Andrzej Duda.

- Osoby, które widziały ten film, mówiły mi, co z dużą przykrością przyjmuję, że w istocie kiedy się go ogląda, to wrażenie jest jednoznaczne - powiedział.

ZOBACZ: Prezydent w Polsat News o filmie "Zielona granica": Nie mam zamiaru za to płacić

- Nie chodzi o to, żeby stworzyć jakieś współczucie dla migrantów, co do ich trudnej sytuacji, że to film, który miały wywołać pozytywne, społeczne emocje, tylko jest to film, który został stworzony po to, żeby uderzyć w polskich funkcjonariuszy, władze Rzeczypospolitej. Jako prezydent nie mogę pochwalić czegoś takiego. Mogę tylko wypowiedzieć się krytycznie - stwierdził prezydent.

W obronie artystki stanęli polscy filmowcy.



"Polska Akademia Filmowa protestuje przeciwko atakowi na wolność słowa i ekspresji twórczej oraz lżeniu Twórcy - Agnieszki Holland, wybitnej polskiej reżyserki, w reakcji na Jej film pt. 'Zielona granica', który uważamy za przykład patriotycznej odpowiedzialności i humanizmu" - przekazano na początku września w oficjalnym komunikacie.

"Zielona granica". Premiera w piątek

Premiera filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" odbędzie się w piątek. Obraz zaprezentowano 5 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie gdzie zdobył Nagrodę Specjalną Jury.

Scenariusz filmu został zainspirowany sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Przedstawia trzy perspektywy: uchodźców, polskich aktywistów i straży granicznej. W filmie wystąpili m.in. Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati-Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Piotr Stramowski.