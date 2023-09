Agnieszka Holland wydała oświadczenie, w którym wzywa ministra sprawiedliwości oraz lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobrę do przeprosin za wpis opublikowany na jego koncie Twitterowym. Polityk przyrównał w nim reżyserkę do propagandystów z czasów III Rzeszy.

"Postanowiłam zareagować na drodze prawnej na post Zbigniewa Ziobry opublikowany w dniu 4 września 2023 roku na portalu X (dawniej Twitter), w treści którego porównał mnie do propagandystów III Rzeszy, którzy pokazywali Polaków jako bandytów i morderców" - napisała Agnieszka Holland w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

4 września Zbigniew Ziobro napisał, że: "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…".

Post miał naruszyć dobra osobiste reżyserki

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu reżyserka wskazała, że post Z. Ziobry w oczywisty sposób narusza jej dobra osobiste i stanowi zniesławienie.

"W naszym kraju, doświadczonym śmiercią, okrucieństwem i i cierpieniem milionów podczas II wojny światowej, porównanie do sprawców tych zdarzeń jest wyjątkowo bolesne i wymaga odpowiedniej reakcji. Stawianie mnie w jednym szeregu z propagandystami III Rzeszy jest tak nikczemne, że pozostawia zero przestrzeni na jakąkolwiek polemikę. Dodam, że jestem córką łączniczki Powstania Warszawskiego i wnuczką ofiar Holocaustu" - napisała A. Holland.

Post Zbigniewa Ziobry dotyczył najnowszego filmu reżyserki "Zielona Granica". Jego premierę zaplanowano na 22 września i dotychczas został zaprezentowany publiczności jedynie na festiwalu filmowym w Wenecji. Film wzbudził w Polsce emocje ponieważ opowiada historię na temat migracji i wydarzeń na granicy Polski z Białorusią

A. Holland: To film arcypolski, opowiada o pomocy drugiemu człowiekowi

"Nasz film jest próbą oddania głosu tym, którzy głosu nie mają. Problem migracji będzie narastał, powodując, że już wkrótce będzie dotyczyć każdego z nas. Tymczasem w Polsce jest on przedstawiany jednostronnie, wyłącznie z perspektywy rządowej propagandy, która jest zainteresowana wyłącznie jednym - by nasze społeczeństwo wystraszyć - napisała reżyserka.

"Jeśli tylko posłuchamy historii, które pokazujemy to w filmie, to odkryjemy, że jest on arcypolski, bo opowiada o wspaniałych Polakach niosących wbrew zagrożeniom pomoc drugiemu człowiekowi" - dodała w oświadczeniu.

Przeprosiny i 50 tys. złotych na cele społeczne

Agnieszka Holland napisała, że pełnomocnicy sformułowali pisemne wezwanie Zbigniewa Ziobry do usunięcia skutków naruszenia i przeprosin. Polityk dostał na to siedem dni.

"W tym do opublikowania stosownego oświadczenia zawierającego przeprosiny i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (50 000 PLN) na cel społeczny (Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu") - wskazano.

Post Zbigniewa Ziobry wzbudził liczne reakcje, w tym Polskiej Akademii Filmowej. Jej prezes, Dariusz Jabłoński napisał, że "Każdemu wolno krytykować każdy film, ale nikomu nie wolno przesuwać granicy tej krytyki do próby publicznej egzekucji, która stanowi jednoznaczne zagrożenie dla wolności słowa w Polsce".

