- Polak, któremu bliski jest kraj, powinien trzymać się z dala od wchodzenia w propagandę Putina czy Łukaszenki - mówił w "Debacie dnia" Jan Kanthak ze Zjednoczonej Prawicy, odnosząc się do kontrowersji wokół nowego filmu Agnieszki Holland o kryzysie migracyjnym. Natomiast Franciszek Sterczewski (KO) skrytykował wpis Zbigniewa Ziobry o dziele reżyserki. - Przyznał się do upadku moralnego - ocenił.

Posłowie Franciszek Sterczewski (Koalicja Obywatelska) i Jan Kanthak (Suwerenna Polska), sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Politycy rozmawiali o filmie Agnieszki Holland "Zielona granica", który miał swoją premierę na 80. Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Obraz zainspirowany wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy zebrał 15-minutową owację od publiczności i powalczy o Złotego Lwa. W kraju produkcja polskiej reżyserki nie spotkała się jednak z ciepłym przyjęciem ze strony polityków Zjednoczonej Prawicy.

ZOBACZ: "Zielona Granica". Rządzący krytykują film Agnieszki Holland. Reżyserki bronią filmowcy

Opowieść o usiłujących przedostać się na polską stronę granicy uchodźcach oraz działaniach straży granicznej i aktywistów skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland" - napisał na Twitterze.

Kanthak o filmie Holland: Propaganda, jaką uprawia Putin czy Łukaszenka

W środowej "Debacie Dnia" Ziobrze wtórował poseł Jan Kanthak, należący do ugrupowania ministra sprawiedliwości. Przypominał, że Polska jest obecnie "nie tylko w wojnie hybrydowej związanej z nielegalną migracją, ale również w wojnie polegającej na różnych prowokacjach informacyjnych, opartej na propagandzie".

- (W takiej sytuacji - red.) osoba, która jest Polakiem, jeśli jest jej bliska Polska, powinna trzymać się z dala od wchodzenia w taką propagandę, jaką uprawia Putin czy Łukaszenka - ocenił Kanthak w programie Agnieszki Gozdyry.

WIDEO: Franciszek Sterczewski i Jan Kanthak w "Debacie Dnia"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sterczewski: Absolutnie nie żałuję pomocy migrantom w Usnarzu Górnym

Z opinią posła frakcji rządzącej nie zgodził się Franciszek Sterczewski. W 2021 roku angażował się w pomoc imigrantom na polsko-białoruskiej granicy, na wysokości Usnarza Górnego. - Mogę tylko podziękować takim hejterom jak minister Ziobro - ripostował. - Jak nazwać słowa porównujące Agnieszkę Holland do propagandzistów? Minister przyznaje się tu do upadku moralnego - stwierdził.

ZOBACZ: Donald Tusk krytykuje decyzje PiS. Porównał rząd do Łukaszenki

Poseł Zjednoczonej Prawicy, równie krytycznie jak do filmu, odniósł się też do samej aktywności Sterczewskiego sprzed dwóch lat. Nazwał go "symbolem infantylizmu, braku powagi w polityce i podejścia do bezpieczeństwa w naszym kraju". Podkreślał przy tym, że polityk KO wsławił się m.in. "parodiowymi biegami z siatką Ikei".

- Absolutnie nie żałuję i mogę tylko powiedzieć, że gdyby pan minister Kanthak wraz z rodziną był przetrzymywany przez polskie służby, również bym pomógł - odpowiadał Sterczewski.

Argumentował przy tym, że pomoc osobom w sytuacji zagrożenia życia jest "zwykłym ludzkim odruchem". - To, że prawica próbuje ośmieszać tę sytuację, świadczy tylko o ich hipokryzji i pseudochrześcijańskim podejściu - podsumował poseł KO.

WIDEO: Obniżki stóp procentowych. Eksperci nie kryją zaskoczenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/wka/Polsat News/ Polsatnews.pl