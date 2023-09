W kinach studyjnych w całej Polsce wyświetlany będzie specjalny spot poprzedzający projekcję filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". - Ten film pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący funkcjonariuszy Straży Granicznej i wszystkich tych, którzy bronią polskiej granicy. To obrzydliwy paszkwil - mówił wiceszef MSWiA Błażej Poboży o obrazie Holand.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie z wiceszefem MSWiA Błażejem Pobożym oraz rzeczniczką Straży Granicznej por. Anną Michalską.

- To obrzydliwy paszkwil - tymi słowami Poboży określił najnowszy film Agnieszki Holland "Zielona granica", który opowiada o aktywistach wspierających uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy w strefie objętej stanem wyjątkowym.

- Ten film pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący funkcjonariuszy Straży Granicznej i wszystkich tych, którzy bronią polskiej granicy. Ten film szkaluje dobre imię polskiego funkcjonariusza i jest obrazem krzywdzącym dla polskiego państwa i dla Polaków - stwierdził wiceminister.

Poboży o "Zielonej granicy": Obrzydliwy paszkwil

Zdaniem polityka, "film powstał w określonym kontekście". - Z jednej strony w kontekście kampanii wyborczej i jest przez pewne środowiska polityczne eksponowany, ale powstał w zdecydowanie ważniejszym kontekście, który przez autorów i komentatorów został całkowicie pominięty. W momencie trwającej wojny w Ukrainie, pomija element jakim była operacja hybrydowa, która poprzedzała rosyjską agresję - mówił Poboży.

ZOBACZ: Agnieszka Holland reaguje na post Zbigniewa Ziobry. Zapowiada pozew

- Dlatego, że te ten film zawiera tak wiele nieprawd, przeinaczeń, zdecydowaliśmy, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który te elementy, których zabrakło w tym filmie, pokazuje - zapowiedział wiceszef MSWiA.

Dodał, że "nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy aby zagwarantować bezpieczeństwo Polek i Polaków".

- Nigdy nie przyszło nam do głowy, że będziemy musieli się mierzyć z oskarżeniami pod naszym adresem, że będziemy musieli zapewniać, że to co robimy jest słuszne, a nasze zadania realizujemy jako formacja, przypominam, od ponad 30 lat - mówiła por. Anna Michalska.

WIDEO: Specjalny spot przed filmem Agnieszki Holland "Zielona granica"

Konflikt migracyjny na granicy z Białorusią

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią trwał od 1 grudnia 2021 roku do 30 czerwca 2022. Zakładał zakaz przebywania osób niebędących mieszkańcami w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią.

Premiera filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" odbędzie się w piątek. Obraz zaprezentowano 5 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie gdzie zdobył Nagrodę Specjalną Jury.