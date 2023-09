Kampania wyborcza w pełni. Mateusz Morawiecki rozpoczął w środę rano nową akcję PiS. - Nazywamy tę akcję, akcją również 10 mln ulotek, pakietów informacyjnych, dlatego, że chcemy dotrzeć do 10 mln ludzi. Dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów III RP, a to jest niezwykle ważne, ten bezpośredni kontakt jest absolutnie kluczowy - mówił premier, kiedy "PiSbus" ruszył w środę w trasę po Polsce.

W programie "Gość Wydarzeń" będzie poruszony m.in. temat zapowiedzi strony ukraińskiej, że "w najbliższych dniach Ukraina wprowadzi embargo na produkty z Polski". Miałoby ono dotyczyć pomidorów, cebuli, kapusty i jabłek.

- Przestrzegam władze ukraińskie, ponieważ jeśli będą w ten sposób eskalować konflikt, my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu do Polski- mówił dziennikarzowi Polsat News w "PiSbusie" Mateusz Morawiecki.

Premier odpowie także na pytania Piotra Witwickiego, dotyczące wakacji kredytowych, które - jak zapowiedział szef rządu na antenie Polsat News - zostaną przedłużone na cały przyszły rok, jednak nie dla wszystkich.

Prowadzący zapyta także m.in. o tzw. aferę wizową oraz o zatrzymanie posłanki KO Kingi Gajewskiej.

pgo/Polsat News/ Polsatnews.pl